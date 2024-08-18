Як Україна може використати це на свою користь для 24 Каналу пояснили виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн та громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін.

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Кремль розгублений

До Курської операції лінія фронту проходила винятково по українській території, там для Путіна було вигідно заморожувати конфлікт. Однак залишати непідконтрольними території в Курській області під час перемовин – для Кремля виявилося недопустимим.

Наразі не зрозуміло що відбувається, наскільки погана ситуація в Росії, тому вони не можуть покладатися на перемовини,

– зауважив Рашкін.

Навіть країни, які нібито підтримували Росію — притихли. Ніхто не наважується закликати Україну зупинитися в Курській області, адже Росія окупувала набагато більше територій в Україні.

Це дуже гарний момент, коли всі країни, що нібито підтримували Росію, притихли, аби США надали їй все необхідне і більше не зв'язували руки,

– підкреслив Епштейн.

Натомість він наголосив, що зменшення підтримки від Німеччини в період, коли Україна почала перехоплювати ініціативу на фронті – це величезна помилка. Відомо, що Німеччина зменшила кількість допомоги і фінансуватиме її лише із заморожених російських активів.

"Німеччина повинна пам'ятати, що стоїть не лише не захисті України, а й всього демократичного світу, тому ми будемо переконувати німецьких посадовців змінити своє рішення", – резюмував Епштейн.