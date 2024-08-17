Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу, що у Катарі дійсно мала відбутись конференція з питань енергетичної безпеки. Це одна із подій на шляху до другого Саміту миру. Про неї було відомо, а от про переговори ніде не зазначалось.

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Таємні домовленості

Володимир Фесенко зауважив, що джерелом інформації про нібито таємні домовленості про часткове припинення вогню є анонімний представник Росії.

Країна-агресорка одразу після початку наступу в Курській області почала просувати наратив, що мирні перемовини зриваються нібито через дії України. Однак політолог зазначив, що жодних переговорів не було, а те, що пропонувала Росія, було лише ультиматумами.

Я нагадаю, Путін вимагав, щоб Україна відмовилась від НАТО, віддала Херсон та Запоріжжя. І це тільки для того, щоб розпочались переговори про припинення вогню. Звісно, для нас такі умови неприйнятні й про це українська сторона заявила росіянам,

– сказав він.

На думку Фесенка, єдине, що зірвалось внаслідок військової операції в Курській області це переговори на російських умовах.

"Зараз росіянам в перспективі доведеться вести переговори, враховуючи той факт, що вони втратили контроль над частиною Курської області. І це окупантам дуже не подобається", – підкреслив політолог.

Він додав, що реальні домовленості між Україною та Росією можуть початись лиш тоді, коли не буде ультиматумів.