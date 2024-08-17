Українські війська просуваються вглиб російської території з 6 серпня. Автори матеріалу зазначили, що операція в Курській області є першим військовим вторгненням іноземної держави на територію Росії з часів Другої світової війни.

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Як друзі Путіна відреагували на бої в Курській області

Лідери різних країн не надто поспішають "висловлювати солідарність" з Росією, проте одна країна все ж стала винятком. Про підтримку Росії заявила Сирія, правителю якої Башару Асаду російські війська допомогли зберегти владу, а можливо, і життя.

Сирійська Арабська Республіка з великою стурбованістю стежить за новинами про терористичну атаку українських сил на Курську область Росії, спрямовану на цивільні об'єкти, внаслідок якої загинули безневинні мирні жителі, у тому числі дві бригади швидкої допомоги, та отримали поранення десятки людей, включаючи дітей,

– заявили в сирійському МЗС.

А ось Міністерство закордонних справ Китаю виявилося менш багатослівним. В МЗС країни заявили, що Пекін "звернув увагу на ситуацію, що склалася" в контексті подій в Курській області.

Позиція КНР з українського питання послідовна і зрозуміла. Ми закликаємо всі сторони дотримуватися трьох принципів так званого "охолодження" ситуації,

– наголосили у відомстві.

У Китаї "охолодженням" ситуації вважають запобігання поширенню бойовий дій, уникнення ескалації збройного конфлікту і провокацій посилення вогню.

Тим часом у Білорусі закликають "закінчити бійку"

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко днями закликав Росію та Україну "закінчити бійку" та сісти за стіл переговорів. За його словами, війна в Україні нібито потрібна лише "високопоставленим особам американського походження". Водночас Лукашенко додав що Росія, відповідно до домовленостей, у разі агресії проти Білорусі введе туди свої війська, щоб надати військову підтримку.

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Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) і країни, які до неї входять, теж не засудили операцію в Курській області. В організації заявили, що "аналітична служба ОДКБ працює у цілодобовому режимі та уважно стежить за розвитком ситуації". Однак в ОДКБ пообіцяли, що у встановлені терміни реалізують усі необхідні процедури у разі звернення Росії з проханням про воєнну допомогу".

До слова, раніше у західних ЗМІ із посиланням на офіційних осіб написали, що операція України у Курській області нібито зриває таємні зусилля щодо часткового припинення вогню з Росією.