Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов розповів, що у Часовому Ярі та Торецьку йдуть міські бої. Про це пише 24 Канал із посиланням на телемарафон.

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У Торецьку ситуація динамічна

Речник пояснив, що у Торецьку ситуація постійно змінюється. Це свідчить про високу інтенсивність бойових дій.

І там, і там йдуть активні міські бої,

– підкреслив Трегубов.

Потім він уточнив, що мовиться про міську забудову.

У Генштабі зазначали, що за минулу добу на Торецькому напрямку ворог 7 разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Торецьк та Щербинівка.

Ситуація в Часовому Яру

В Часовому Ярі основні боєзіткнення йдуть вздовж каналу "Сіверський Донецьк - Донбас", який перерізає місто.

І однією з цілей противника залишається завод вогнетривких матеріалів в місті. Але там атаки ворога успіху не досягають,

– зазначив речник.

Ситуація динамічна також і в Часовому Яру.