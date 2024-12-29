Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов розповів, що у Часовому Ярі та Торецьку йдуть міські бої. Про це пише 24 Канал із посиланням на телемарафон.
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У Торецьку ситуація динамічна
Речник пояснив, що у Торецьку ситуація постійно змінюється. Це свідчить про високу інтенсивність бойових дій.
І там, і там йдуть активні міські бої,
– підкреслив Трегубов.
Потім він уточнив, що мовиться про міську забудову.
У Генштабі зазначали, що за минулу добу на Торецькому напрямку ворог 7 разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Торецьк та Щербинівка.
Ситуація в Часовому Яру
В Часовому Ярі основні боєзіткнення йдуть вздовж каналу "Сіверський Донецьк - Донбас", який перерізає місто.
І однією з цілей противника залишається завод вогнетривких матеріалів в місті. Але там атаки ворога успіху не досягають,
– зазначив речник.
Ситуація динамічна також і в Часовому Яру.