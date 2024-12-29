Представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов рассказал, что в Часовом Яре и Торецке идут городские бои. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

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В Торецке ситуация динамичная

Спикер объяснил, что в Торецке ситуация постоянно меняется. Это свидетельствует о высокой интенсивности боевых действий.

И там, и там идут активные городские бои,

– подчеркнул Трегубов.

Затем он уточнил, что говорится о городской застройке.

В Генштабе отмечали, что за минувшие сутки на Торецком направлении враг 7 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Торецк и Щербиновка.

Ситуация в Часовом Яре

В Часовом Яре основные боестолкновения идут вдоль канала "Северский Донецк – Донбасс", который перерезает город.

И одной из целей противника остается завод огнеупорных материалов в городе. Но там атаки врага успеха не достигают,

– отметил спикер.

Ситуация динамичная также и в Часовом Яре.