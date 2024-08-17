Украинские войска продвигаются вглубь российской территории с 6 августа. Авторы материала отметили, что операция в Курской области является первым военным вторжением иностранного государства на территорию России со времен Второй мировой войны.

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Как друзья Путина отреагировали на бои в Курской области

Лидеры разных стран не слишком спешат "выражать солидарность" с Россией, однако одна страна все же стала исключением. О поддержке России заявила Сирия, правителю которой Башару Асаду российские войска помогли сохранить власть, а возможно, и жизнь.

Сирийская Арабская Республика с большой обеспокоенностью следит за новостями о террористической атаке украинских сил на Курскую область России, направленную на гражданские объекты, в результате которой погибли невинные мирные жители, в том числе две бригады скорой помощи, и получили ранения десятки людей, включая детей,

– заявили в сирийском МИД.

А вот Министерство иностранных дел Китая оказалось менее многословным. В МИД страны заявили, что Пекин "обратил внимание на сложившуюся ситуацию" в контексте событий в Курской области.

Позиция КНР по украинскому вопросу последовательна и понятна. Мы призываем все стороны придерживаться трех принципов так называемого "охлаждения" ситуации,

– отметили в ведомстве.

В Китае "охлаждением" ситуации считают предотвращение распространения боевой действий, избежание эскалации вооруженного конфликта и провокаций усиления огня.

Тем временем в Беларуси призывают "закончить драку"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на днях призвал Россию и Украину "закончить драку" и сесть за стол переговоров. По его словам, война в Украине якобы нужна только "высокопоставленным лицам американского происхождения". В то же время Лукашенко добавил, что Россия, соответствии с договоренностями, в случае агрессии против Беларуси введет туда свои войска, чтобы оказать военную поддержку.

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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и входящие в нее страны тоже не осудили операцию в Курской области. В организации заявили, что "аналитическая служба ОДКБ работает в круглосуточном режиме и внимательно следит за развитием ситуации". Однако в ОДКБ пообещали, что в установленные сроки реализуют все необходимые процедуры в случае обращения России с просьбой о военной помощи.

К слову, ранее в западных СМИ со ссылкой на официальных лиц написали, что операция Украины в Курской области якобы срывает тайные усилия по частичному прекращению огня с Россией.