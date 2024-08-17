Водночас російська армія не може пристосуватися до темпу на полі бою. Про це йдеться в аналізі заступника редактора The Telegraph Домініка Ніколса.

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Помилка Путіна у захисті Курської області

Ніколс зауважив, що наразі ЗСУ утримують близько 1 тисячі квадратних кілометрів території всередині Росії. За останні сім днів вони захопили більше території, ніж Росія за останній рік. Кремль був вимушений оголосити надзвичайний стан у прифронтових областях.

Москва залишила більшу частину кордону без охорони – приголомшливо дурне і самовпевнене рішення. До того ж українці знають, що російська армія найбільш слабка, коли їй доводиться швидко реагувати. Улюблена Кремлем жорстка модель керівництва згори донизу, що уповільнює ухвалення рішень і перешкоджає самостійному мисленню і діям, знає тільки масу і виснаження‎,

– каже він.

За його словами, Росія не може пристосуватися до темпу на полі бою. Водночас тактика України й несподіванка, з якою її було застосовано, може не протриматися і тижня, але це і не потрібно. Українські війська вже довели, що такі речі просто можливі, і можуть використати цей досвід на інших напрямках.

Журналіст розповідає, що у вказаному випадку Сили оборони діють, як морська ударна група, що має змогу завдавати удари вздовж та впоперек узбережжя. Противник ніколи не знає точно, де буде наступний удар. Це дієвий спосіб для України тримати Росію у напрузі.

В огляді зазначається, що Путіна має турбувати й те, що Україна продемонструвала здатність застосовувати маневр з використанням комбінованих озброєнь, за якого танки, піхота, інженери можуть діяти узгоджено і не перетворюватися на "безладну кашу".

Таким чином Ніколс вважає, що це додасть впевненості не тільки українським військам і всьому суспільству, а й західним спонсорам держави. Вони побачать віддачу від своїх інвестицій у військову техніку.

Як наголосив журналіст, якщо показати, що російську армію можна перемогти у польових умовах, то на тлі дедалі гучніших закликів до переговорів Україна може спланувати ще одну раптову атаку і тим самим посилити свої козирі.