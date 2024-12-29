Останні супутникові знімки свідчать, що ЗСУ відбили позиції в центральній та північній частині Торецька. Натомість росіяни мають просування до східної околиці Курахівської ТЕС, а також поблизу Кремінної та Сіверська, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбулося 3 бойових зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська.

Бої у районі Вовчанська: дивіться на карту

На Куп’янському напрямку наші війська зупинили 4 атаки противника в районах Глушківки та Лозової.

Ворожа атака у районі Глушківки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку відбулося 21 боєзіткнення. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Греківки, Першотравневого, Надії, Твердохлібового, Тернів, Копанок, Новоєгорівки, Новоплатонівки та Макіївки.

Ворог проривався у районі Греківки: дивіться на карті

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили 14 ворожих спроб просунутись вперед поблизу Ступочок та Часового Яру.

Противник намагався просунутися у Часовому Яру: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог 7 разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Торецьк та Щербинівка.

Росіяни атакували у районі Щербинівки: дивіться на карті

На Покровському напрямку було найгарячіше. Там 54 атаки відбито нашими захисниками. Ворог намагався просунутись неподалік населених пунктів Зелене Поле, Калинове, Успенівка, Вовкове, Новоєлизаветівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Зелене, Покровськ, Новий Труд, Перше Травня та Шевченко.

Яка ситуація навколо Покровська: дивіться на карті

На Курахівському напрямку окупанти 22 рази намагалися прорвати українські оборонні рубежі в районах населених пунктів Петропавлівка, Українка, Курахове та Дачне.

Ворог пробував зламати українську оборону у районі Дачного: дивіться на карті

На Времівському напрямку загарбники 15 разів атакували в районах населених пунктів Костянтинопільське, Велика Новосілка, Времівка та Янтарне.

Окупанти атакують у районі Великої Новосілки: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку наші воїни відбили одну атаку російських окупантів.

На Курському напрямку відбулося дев’ять бойових зіткнень.

На Сіверському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби ворог активних дій не проводив.