Інститут вивчення війни (ISW) опублікував новий звіт 29 грудня. Окрім аналізу подій, там також містяться оновлені карти боїв, які показує й 24 Канал.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 29 грудня

Російські війська продовжували наступ у Курській області 27 і 28 грудня, але підтверджених просувань не зробили. Те саме стосується району Вовчанська в Харківській області.

області 27 і 28 грудня, але підтверджених просувань не зробили. Те саме стосується району Вовчанська в області. Але російські сили просунулися на північний захід від Кремінної . Геолокаційні кадри показують, що це сталося на східній околиці Тернів під час механізованого штурму.

. Геолокаційні кадри показують, що це сталося на східній околиці під час механізованого штурму. Російські сили також незначно просунулися на південний схід від Сіверська , але це за останні тижні. Геолокаційні кадри показують росіян у механізованому штурмі на південь від Виїмки , що відбувався ще на початку або в середині грудня.

, але це за останні тижні. Геолокаційні кадри показують росіян у механізованому штурмі на південь від , що відбувався ще на початку або в середині грудня. 28 грудня російські війська продовжували наступальні дії на Часів Яр, але не підтвердили просувань. Те саме стосується Покровського напрямку.

Бойові дії в Україні та Росії за 28 грудня / Карти ISW

Водночас українські та російські сили просунулися в Торецьку . Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ відбили позиції в центральній та північній частині міста, а росіяни пройшли вулицею Рудничною на заході Торецька.

. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ відбили позиції в центральній та північній частині міста, а росіяни пройшли вулицею Рудничною на заході Торецька. Російські війська просунулися на Курахівському напрямку. Геолокаційні кадри свідчать про просування росіян до східної околиці Курахівської ТЕС, це на захід від міста.

напрямку. Геолокаційні кадри свідчать про просування росіян до східної околиці Курахівської ТЕС, це на захід від міста. 28 грудня російські війська продовжували наступальні дії на Вугледарському напрямку, на Велику Новосілку, на північний схід від Роботиного поблизу Білогір’я, також і на Дніпровському напрямку. Але на цих ділянках фронту вони не зробили жодного підтвердженого просування.

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Підсумовуючи зведення, Інститут вивчення війни зауважив, що російські війська просунулися поблизу Кремінної, Сіверська, Торецька та Курахового.