Інститут вивчення війни (ISW) опублікував новий звіт 29 грудня. Окрім аналізу подій, там також містяться оновлені карти боїв, які показує й 24 Канал.
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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 29 грудня
- Російські війська продовжували наступ у Курській області 27 і 28 грудня, але підтверджених просувань не зробили. Те саме стосується району Вовчанська в Харківській області.
- Але російські сили просунулися на північний захід від Кремінної. Геолокаційні кадри показують, що це сталося на східній околиці Тернів під час механізованого штурму.
- Російські сили також незначно просунулися на південний схід від Сіверська, але це за останні тижні. Геолокаційні кадри показують росіян у механізованому штурмі на південь від Виїмки, що відбувався ще на початку або в середині грудня.
- 28 грудня російські війська продовжували наступальні дії на Часів Яр, але не підтвердили просувань. Те саме стосується Покровського напрямку.
Бойові дії в Україні та Росії за 28 грудня / Карти ISW
- Водночас українські та російські сили просунулися в Торецьку. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ відбили позиції в центральній та північній частині міста, а росіяни пройшли вулицею Рудничною на заході Торецька.
- Російські війська просунулися на Курахівському напрямку. Геолокаційні кадри свідчать про просування росіян до східної околиці Курахівської ТЕС, це на захід від міста.
- 28 грудня російські війська продовжували наступальні дії на Вугледарському напрямку, на Велику Новосілку, на північний схід від Роботиного поблизу Білогір’я, також і на Дніпровському напрямку. Але на цих ділянках фронту вони не зробили жодного підтвердженого просування.
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