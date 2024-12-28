02:02, 28 грудня

Найзапекліші бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках, а також на Лиманському, Времівському напрямках та в Курській області. Ворог продовжує активні авіаційні та артилерійські атаки по Україні, застосовуючи дрони-камікадзе.

На Покровському напрямку ворог здійснив 52 спроби прорвати оборону. Втрати ворога: знищено 382 окупанти, з них 196 безповоротно, а також 4 автомобілі, бойова броньована машина, засіб спостереження "Муром-М", засіб РЕБ, 7 засобів зв’язку, БпЛА "Ланцет".