Про головні події дня станом на 28 грудня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників, розповідає 24 Канал.
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Росіяни отримали жорстку відсіч від українських воїнів на Покровському напрямку
Найзапекліші бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках, а також на Лиманському, Времівському напрямках та в Курській області. Ворог продовжує активні авіаційні та артилерійські атаки по Україні, застосовуючи дрони-камікадзе.
На Покровському напрямку ворог здійснив 52 спроби прорвати оборону. Втрати ворога: знищено 382 окупанти, з них 196 безповоротно, а також 4 автомобілі, бойова броньована машина, засіб спостереження "Муром-М", засіб РЕБ, 7 засобів зв’язку, БпЛА "Ланцет".
Миколаїв обстріляли "Шахеди"
За інформацією начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, внаслідок обстрілу "Шахедами", у місті загорівся дах багатоповерхівки. Служби вже виїхали на місце.
Кореспонденти Суспільного повідомили про звуки вибухів, які було чути у Миколаєві.