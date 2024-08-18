Как Украина может использовать это для себя 24 Каналу объяснили исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн и общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин.

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Кремль в замешательстве

До Курской операции линия фронта проходила исключительно по украинской территории, там для Путина было выгодно замораживать конфликт. Однако оставлять неподконтрольными территории в Курской области во время переговоров – для Кремля оказалось недопустимым.

Пока не понятно что происходит, насколько плохая ситуация в России, поэтому они не могут полагаться на переговоры,

– отметил Рашкин.

Даже страны, которые якобы поддерживали Россию – притихли. Никто не решается призвать Украину остановиться в Курской области, ведь Россия оккупировала гораздо больше территорий в Украине.

Это очень хороший момент, когда все страны, что якобы поддерживали Россию, притихли, чтобы США предоставили ей все необходимое и больше не связывали руки,

– подчеркнул Эпштейн.

Он отметил, что уменьшение поддержки от Германии в период, когда Украина начала перехватывать инициативу на фронте – это огромная ошибка. Известно, что Германия уменьшила количество помощи и будет финансировать ее только из замороженных российских активов.

"Германия должна помнить, что стоит не только не защите Украины, но и всего демократического мира, поэтому мы будем убеждать немецких чиновников изменить свое решение", – резюмировал Эпштейн.