Путин готовил замену Шойгу еще когда Пригожин кричал с фронта "Где снаряды?". Перестановки в Кремле затронули также Патрушева и могут задеть Герасимова. Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк – читайте детали далее в материале.

Экономика России и экономика российского минобороны

Мы видим, как экономист становится министром обороны и если раньше каждый третий рубль шел на войну России с Украиной, то теперь, по моему мнению, это означает что каждый первый и следующий рубль будет идти на войну с Украиной, а значит экономика России равна экономике министерства обороны.

Белоусову, который стал главой министерства обороны, слишком много дают авансов. Однако это обычный, банальный помощник Путина, не более. Путин убрал потенциальный заговор генералов, за которым мог стоять, например, тот же Шойгу вместе с Патрушевым. Путин убрал "Политбюро 2.0.".

Он сказал, что он авторитарий, классический диктатор. Еще одной составляющей является желание уменьшить индекс коррупции в минобороны, где 50% шли в карманы Шойгу, другие 50% шли на финансирование каких-то странных инициативных программ. Поток денег, которые будут в милитарной составляющей экономики, будет огромный.

На одном потоке "будет сидеть" доверенное лицо Белоусов, то есть ВПК, а на другом "будет сидеть" Денис Мантуров, это социальные программы. Бюджет будет разделен: половина на войну, половина на социальные программы, чтобы содержать Россию. Россия не будет строить высокотехнологичную милитарную экономику.

Для этого нет интеллекта, ресурсов, технологий. Украсть сегодня военные технологии им никто не даст. Они заявляли, что у них есть гиперзвук, сверхзвук, "Цирконы" и так далее. Выяснили, что это фикция в виде мультипликационных фильмов.

Россияне будут идти по маршруту накопления большого количества старого апдейтированного ресурса, который они будут пробовать вытянуть из стран, таких, как Северная Корея, Африканские страны, куда ранее продавали советское оружие.

Главные задачи Белоусова на должности

Вместо Сергея Шойгу министром обороны России стал экономист Андрей Белоусов. Никто не знает, действительно ли он был эффективным, работая в министерстве экономики. Также, говорят, что сейчас преимущество в том, что пока происходят эти перестановки, Министерство обороны фактически ничем не занимается. Кроме этого, вполне вероятно, что Белоусов приведет новых людей, поэтому сейчас все просто сидят и ждут, что будет дальше.

А кого приведет Белоусов? Нужна команда для огромного министерства, которая знает, что такое война во время войны. Это же совсем не те люди, с которыми общается Белоусов. Это надо понимать. Вы абсолютно правы, что реформа министерства обороны займет определенное время.

Конфликтность Белоусова с остатками команды Шойгу, безусловно, будет, как и конфликт с другими кланами, группами, которые были интегрированы через тех или иных заместителей Шойгу в разработки, схемы. Поэтому проблемы будут. Но я не думаю, что если поменяли Шойгу на Белоусова, то завтра все будет совсем иначе.

Во-первых, мы все-таки говорим о войне.

Во-вторых – о военном планировании, а Белоусов вообще не имеет никакого отношения к военному планированию, стратегии, тактики и так далее.

В-третьих – военное производство, которое сегодня есть у России.

Можно ли его существенно нарастить? Нет. Потому что для этого нужно много комплектующих, которые надо откуда-то брать. Почему Путин поехал в турне в Китай? Что-то презентовать и вместе с тем договориться о поставках дополнительных комплектующих, чтобы можно было увеличить примитивные военные производства.

Там есть много вопросов, которые нельзя решить за несколько недель. Мы начинали с поставок оружия в Украину со складов, например, в Германии. Это минимум занимает три – пять недель, потому что есть определенная специфика, надо договориться, что мы забираем, это все прописать в соответствующих документах.

Далее налаживание логистики, чтобы сначала к одному аэродрому, потом к другому, потом автомобилями. Это одна маленькая задача занимает большое время. В России это выглядит немного иначе.

На мой взгляд, есть две главных задачи для Белоусова на должности.

Первое – это индекс коррупции, который должен уменьшиться. То есть генералов-долларовых мультимиллионеров в России должно быть меньше. Так кажется Путину, но это невозможно.

А второе – обезопасить Путина от заговора генералов. О чем именно я здесь говорю. Шойгу был настолько никчемный, что когда начался мятеж вагнеровцев, Путин кое-что понял.

Безусловно, он сначала сбежал, спрятался, но тогда осознал, что Шойгу настолько непопулярен среди армейцев, что не сможет обеспечить военную защиту Путина, если возникнут подобные покушения.

Более того, он осознал, что генералы, если будут понимать, что все идет очень фатально в этой войне и плохо для них закончится, могут просто договориться и выставить неформальные претензии Путину. Он, конечно, этого не хочет.

Это уже не может компенсировать Росгвардия, хоть туда отправили тяжелую технику, артиллерию, они получили уже 120 танков. Это Росгвардия, фактически внутренние войска. Но Путин понимает, что они не смогут компенсировать агрессию армии, которая будет иметь опыт войны.

Она будет уметь планировать операции военного уровня на территории России, а главное – будет иметь вопросы к Путину. Чтобы себя от этого всего обезопасить, он хочет взять под контроль возможность финансирования армии, то есть создать определенную зависимость генералов от Белоусова, чтобы они все получали через него.

Такова тактика Путина и она понятна. Теперь министерство обороны будет выглядеть эффективнее? Сомневаюсь. Сегодня ХХІ век, 2024 год, а мы говорим об экономике России, где все эти "белоусовы" работают с Путиным уже 30 лет.

Мы говорим о том, что эта экономика значительно слабее, чем в 2003, 2004, 2005 годы. Она не является конкурентной, она еще больше отстала в технологическом смысле, она ресурсно зависима. То есть это не инновационная, а ресурсная, максимально примитивная экономика.

Белоусов в ней работает уже 30 лет. Получается, что человек, который не имел результатов 30 лет, вдруг придет в минобороны и будет выглядеть эффективно? Кстати, в свое время Белоусов выполнял функции премьер-министра России. Тоже не забываем об этом.

То есть, вы имеете конкретного человека с конкретным бэкграундом, в котором нет никаких успехов, чиновника, который никогда не считался креатором-экономистом или креатором-логистом-экономистом. А тут все говорят, что сейчас мы якобы увидим другую экономику в минобороны.

Судьба Герасимова

Вы вспомнили о Пригожине, который когда-то кричал: "Шойгу, Герасимов, где боеприпасы?" Что с Шойгу мы уже знаем, а Герасимова пока не меняют. Впрочем поговаривают, что он также переживает за свой стул.

Ну как раз тогда, когда были сказаны эти фразы Пригожина, было понятно, что с Шойгу уже все и он "пойдет на выход". Вопрос был лишь в том, как Путин это реализует. Он нашел максимально жесткий сценарий. Просто не все это осознают.

На мой взгляд, основной удар был по Николаю Патрушеву (бывший глава совбеза России – 24 Канал), а не по Шойгу. Просто Шойгу уже был настолько "нулевой", что он сделал такую замену. Но для Путина было главным убрать Патрушева, который, на мой взгляд, уже доминировал.

То есть Путин стал его тенью, а не наоборот.

По Герасимову – это более сложный вопрос, потому что Шойгу никогда не был действительно нужен. Это не человек, который имеет определенные компетенции, он всегда при ком-то.18 лет в министерстве чрезвычайных ситуаций. Там он делал шашлыки для Ельцина и организовывал пикники.

И так же 12 лет в минобороны пикники для Путина, когда они жили в Алтайском крае во дворце. Шойгу – это ни о чем. Это никто ввиду компетенции. Герасимов – совсем другая история. Герасимов – это компетенции.

Это практически единственный человек, который планирует войну и понимает ее в стратегическом смысле этого слова. Мне кажется, что схожих с ним по уровню понимания, что такое война – вообще нет. Насколько он эффективен в этом понимании – это уже другой вопрос. Но у него есть учебники, книги о войне.

Он является автором концепции гибридной войны, которую сегодня активно использует Россия. Он очень авторитетный именно в военной среде. Понятно, что устраняя Герасимова, Путин изолируется от элиты армии. Сейчас они унизили Герасимова.

Они обложили его большим количеством людей, которые контролируют любые его действия. Помните, у Александра Солженицына есть книжка "В кругу первом". Там рассказывается, как разрабатывалась техника, как брали из ГУЛАГа инженеров, и они работали в бараках, нарабатывая определенное оружие.

Мне кажется, так же сейчас работает Герасимов. Вокруг него есть другие люди, которые контролируют каждый его шаг. Соответственно Герасимов находится в определенном психоэмоциональном состоянии. Но он является авторитетным. Он является человеком, который разбирается в стратегии долгой войны.

Отличие между Путиным и Сталиным

В последнее время все больше говорят о том, что Путин пытается подражать Сталину. Например, он максимально отмежевался от своих "друзей". А теперь начал встречаться с новоизбранным Кабмином ночью, посреди ночи всех собирать.

Это немного анекдотично искать такие аналогии, потому что Путин реализует не концепцию сталинизма, а свое представление о ней. Это совершенно разные вещи. Психологически это не так выглядит. Путин копирует понимание того, что такое сталинизм, что такое авторитарная вертикаль. Не больше, но и не меньше.

Удастся ли ему это сделать? Нет, не удастся, потому что совсем другой уровень у его внутреннего эго. Сталин и Путин несопоставимы, потому что Путин это карикатурный, анекдотический персонаж относительно Сталина. Сталин был абсолютно заточенным на маниакальные действия человеком. Так было с самого начала.

Зато Путин долгое время "маскировался", делал вид, что понимает, что такое жизнь в ХХ – XXI веках. Он даже искал возможности реализовать свое либеральное видение того, как должна развиваться Россия. Помните, на должности в министерстве он назначал людей, которые считались технократами, либералами.

Сталин сразу всех уничтожал. Он сразу заявил о себе, как о человеке, который будет всех пожирать. Путин стал таким в карикатурном виде немножко позже. Это совершенно разные люди. Путин есть Путин. В истории он будет выглядеть так же, как сегодня ведет себя.

То есть как кровавый, абсолютно осознанный в своих преступных действиях диктатор. Сталин был диктатором другого типа. В истории они двое будут занимать черные страницы, но с другими аннотациями. Нам не надо искать аналогии Путин – Сталин, а надо понимать, что сделать с современной Россией.

Что сделать, чтобы она не превратилась в страну, которая будет иметь не 8,7% ВВП на войну, а, например, 25%. Ведь тогда война будет значительно больше масштабирована на территории Европы. Это как минимум. Потому что, я считаю, что Путин будет хотеть вмешаться в страны Африканского континента, Латинской Америки, Ближнего Востока.

Мне кажется, это очевидно. Потому что страна, которая не способна жить вне войны, не может ввести войну только в Украине.

Покушение на Роберта Фицо

Я не люблю конспирологию, но увидели ли вы в попытке покушения на Роберта Фицо моменты, указывающие на российский след. Ведь россияне наперегонки пытались показывать пальцем на Украину.

В первую очередь дождемся выводов следственных групп, потому что там уже есть разногласия между словацкими спецслужбами и Министерством внутренних дел Словакии. Они дают разные оценки тому, что это за теракт, какое отношение имеет Юрай Цинтула к ультраправым или к радикальным организациям.

Поэтому надо дождаться каких-то выводов, которые будут четко зафиксированы. Но что можно точно сказать? Прежде всего, это не имеет никакого отношения к Украине. Безусловно. Все заявления, которые мы слышим от России – это заявления неадекватных людей, которые это еще раз подчеркивают. Это важно осознать в Европе.

Россияне уже пытались привязать к нам теракт в "Крокус Сити" – это нонсенс, ведь параллельно они арестовывали граждан своей же страны. Они пытались привязать нас к уничтожению управляемой авиационной бомбой подъезда в Белгороде. Это выглядело просто как абсолютный абсурд.

Сегодня они снова пробуют делать эти заявления. Поэтому надо, чтобы наши партнеры, в частности в Словакии, осознали, что если ты не понимаешь природу российского режима, то просто не сможешь существовать в рамках своего видения развития мира, территорий, потому что Россия всегда будет вмешиваться в национальные интересы.

Также очень важно, что война и заинтересованность России в хаотизации отношений в Европе, приведет к существенному росту терактов, диверсий и так далее. В большинстве случаев за этим будут стоять российские деньги.

Но из-за понижения ощущения, что законность должна работать, будет также много хаотических терактов, диверсий. Ведь Россия сейчас убивает международное право, международные правила. Это очевидные вещи.