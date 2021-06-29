Открытие рынка земли, паспорта вакцинации и новый прожиточный минимум: что изменится с 1 июля

В июле начнет действовать земельная реформа, изменятся тарифы на газ, вырастут пенсии и некоторые социальные выплаты благодаря новому прожиточному минимуму, а также введут COVID-паспорта. Подробнее об июльских изменениях в материале 24 канала.

Земельная реформа

С 1 июля 2021 года отменяется мораторий на продажу аграрной земли, кроме земель государственной собственности. Покупать земельные участки сельскохозяйственного назначения могут физические лица, граждане Украины, однако не более 100 гектаров в одни руки.

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Что надо знать о рынке земли в Украине / Инфографика 24 канала

Продавать землю, находящуюся в государственной или коммунальной собственности нельзя. Иностранцам также рынок земли пока недоступен. А вот арендаторы, которые сейчас арендуют у крестьян их паи, будут иметь преимущественное право на выкуп, если договорятся с владельцем – и сойдутся в цене.

Такие ограничения будут действовать 2,5 года. После этого на рынке земли зайдут юридические лица (компании) с возможностью покупать 10 тысяч гектаров.

COVID-паспорта

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что уже с 1 июля в Украине начнут выдавать паспорта вакцинации. Такие уже действуют в Евросоюзе. Пока не подтвердили, что все заработает вовремя, но вполне вероятно, что паспорта таки появятся в июле.

Что такое COVID-паспорт

Это сертификат, который будут выдавать вакцинированным лицам. Предварительно Украина готова запустить такие паспорта с 1 июля. По словам экс-главы Минздрава Максима Степанова, такой паспорт будет идентичен европейскому. Украина и Европейский Союз достигли политического согласия о взаимном признании сертификатов.

Кроме того, украинские паспорта вакцинации согласились признать Молдова, Венгрия и Турция. Сейчас Украина договаривается о взаимном признании с другими странами: Грузией, США и Израилем. Эти паспорта позволяют путешествовать в соседние страны без сдачи ПЦР-теста или прохождения самоизоляции.

Но нужно учитывать какие вакцины признают страны, куда вы собираетесь ехать. К примеру, в ЕС признают вакцины таких компаний:

Moderna;

Pfizer/BioNTech;

Johnson & Johnson;

AstraZeneca.



Кипр станет еще более открытый для украинцев / Фото Unsplash

Кипр, который с 1 июля облегчит условия въезда для вакцинированных туристов из Украины, кроме выше указанных вакцин признает еще Sputnik V, или Sinopharm (BBIBP COVID-19). Курортная страна не будет требовать самоизолироваться после приезда или делать тест на коронавирус от вакцинированных туристов.

Повышение пенсий

Минимальные пенсии

С 1 июля благодаря повышению прожиточного минимума вырастут минимальные пенсии – на 85 гривен. Поэтому пенсионеры будут получать не менее 1854 гривен. В то же время возрастет и надбавка за выслугу лет – 18,54 гривны за каждый дополнительный год.

Выплаты 75+

В то же время пенсионеры в возрасте от 75 лет должны были начать получать дополнительные 400 гривен ежемесячно. Однако увеличение пенсий перенесли из-за недостатка средств в госбюджете.

Мы перенесли. У нас недостаточно было немножечко ресурса. Но главным было – сделать индексацию пенсий с марта. То есть ресурс так был посчитан, что мы перенесли на 1 октября программу "75 плюс",

– заявила Лазебная.

Индексация пенсий

Зато в июле проведут индексацию пенсий для миллиона пенсионеров, которым пенсия назначена в 2018 – 2020 годах. Отметим, что с 1 марта уже провели индексацию для 8 миллионов пенсионеров – на 11%.

прожиточный минимум

С 1 июля прожиточный минимум вырастет на 105 гривен до 2294 гривень. По категориям прожиточный минимум будет таким:

Для детей до 6 лет – 2 013 гривен;

Для детей 6-18 лет – 2 510 гривен;

Для трудоспособных лиц – 2 379 гривен;

Для лиц, утративших трудоспособность – 1 854 гривны.

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Из-за этого вырастут и выплаты, привязанные к прожиточному минимуму:

Максимальная помощь по безработице вырастет до 9 516 гривен. Напомним, что минимальная помощь во время карантина составляет 1 тысячу гривен для тех, у кого менее 6 месяцев страхового стажа за последний год, и 1 800 гривен для остальных.

Возрастет и размер алиментов:

на ребенка до 6 лет нужно платить минимум 2013 гривен (или 1007 гривен, если официальный доход низкий)

на ребенка от 6 до 18 лет минимальный размер алиментов составит 2510 гривен (гарантированный минимум – 1225 гривен).

Помощь на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство, также повысится:

на детей в возрасте до 6 лет – 5 032 гривны;

на детей 6-18 лет – 6 275 гривен.

Социальная помощь на детей с инвалидностью, над которыми установлена ​​опека или попечительство будет составлять 3,5 размера прожиточного минимума:

на детей до 6 лет с инвалидностью – 7 045 гривен;

на детей от 6 до 18 лет – 8 785 гривен.

Тарифы на коммунальные услуги

Новые тарифы на газ

Газопоставщики уже обнародовали свои июльские месячные тарифы, которые будут действовать для тех, кто отказался от годового тарифа на газ. Стоимость одного кубометра голубого топлива украинцам будет стоить в пределах от 7,99 до 13,30 гривны за кубометр газа.

Самую низкую цену, среди компаний, уже опубликовали свои июльские тарифы, предложил газопоставщик "ЙЕ энергия" – 7,99 гривны за кубометр газа, а самый высокий тариф в компании "Газпромпостач" – 13,30 гривен за кубометр газа.

Тарифы на электроэнергию

Украинцы платят 1,68 гривны за киловатт-час электроэнергии. Этот тариф должен действовать до 1 июля, но Кабмин решил его продолжить минимум на месяц пока разрабатывают новую модель.

Вероятно, уже с 1 августа в Украине будут действовать 4 тарифа в зависимости от объемов потребления электроэнергии: до 100 киловатт-часов; 100 – 300; 300 – 500; от 500 Максимальный тариф может достичь 3 гривен за 1 киловатт-час.