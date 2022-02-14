Изменения в Укртрансбезопасности: перегрузки фур будут контролировать строже

В Укртрансбезопасности усиливают контроль перегрузки фур. Для этого даже появились новые машины и оборудование, а также инспекторы.

Дело в том, что Госслужба Украины по безопасности на транспорте завершила отбор новых инспекторов. Собственно, новые работники и получили обновленную технику и оборудование.

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Ключевой этап перезагрузки Укртрансбезопасности

Всего в службу причислили почти 150 инспекторов, хотя в самом начале было более 1 830 кандидатов. Набор специалистов продолжался с октября 2021 года. Обучение инспекторов Укртрансбезопасности финансировалось при поддержке Евросоюза.

Мы завершили ключевой этап перезагрузки Укртрансбезопасности. Новые инспекторы обеспечены всем необходимым для эффективного выполнения функций государственного контроля,

– подчеркнул глава Укртрансбезопасности.

Сотрудники обновили свой автомобильный парк. Для ведомства закупили более 20 кроссоверов Nissan X-Trail и Ford Kuga. Также инспекторам выдали новую форму, бодикамеры и другое оборудование, которое они раньше покупали за свои деньги.

Денис Монастырский говорил, что Министерство внутренних дел хочет контролировать перегрузку фур на украинских дорогах. Он отмечал усиление контроля.

В целом, новые инспекторы будут работать над повышением безопасности пассажиров любого транспорта, сохранением дорог и прозрачностью грузовых и пассажирских перевозок.

Жуткие ДТП с участием фур: последние новости

На выезде из Одессы фура с пьяным водителем снесла легковушку. Грузовик несся на бешеной скорости, что и привело к смертельному ДТП.

Также вблизи Одессы грузовик разбил автомобиль. В результате аварии погибли 3 человека.

В Днепре фура снесла автовышку, на которой находились коммунальщики. Они выпали, а один жестко упал на землю.

Наглядно – как в Днепре фура сносила автобашню: смотрите видео