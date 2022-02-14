Річ у тім, що Держслужба України з безпеки на транспорті завершила відбір нових інспекторів. Власне нові працівники й отримали оновлену техніку та обладнання.

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Ключовий етап перезавантаження Укртрансбезпеки

Загалом до служби зарахували майже 150 інспекторів, хоч на самому початку було понад 1830 кандидатів. Набір фахівців тривав ще з жовтня 2021 року. Навчання інспекторів Укртрансбезпеки фінансували за підтримки Євросоюзу.

Ми завершили ключовий етап перезавантаження Укртрансбезпеки. Нові інспектори забезпечені всім необхідним для ефективного виконання функцій державного контролю,

– наголосив очільник Укртрансбезпеки.

Співробітники оновили свій автомобільний парк. Для відомства закупили понад 20 кросоверів Nissan X-Trail і Ford Kuga. Також інспекторам видали нову форму, бодикамери та інше обладнання, яке раніше вони купували за свої гроші.

Зауважте! Денис Монастирський казав, що Міністерство внутрішніх справ України хоче контролювати перевантаження фур на українських дорогах. Він наголошував на підсиленні контролю.

Загалом нові інспектори працюватимуть над підвищенням безпеки пасажирів будь-якого транспорту, збереженням доріг та прозорістю у вантажних і пасажирських перевезеннях.

Моторошні ДТП за участі фур: останні новини

На виїзді з Одеси фура з п'яним водієм знесла легковик. Вантажівка неслася на шаленій швидкості, що і призвело до смертельної ДТП.

Також поблизу Одеси вантажівка розтрощила автомобіль. Унаслідок аварії загинули 3 осіб

У Дніпрі ж фура знесла автовежу, на якій перебували комунальники. Вони випали, а один із них жорстко впав на землю.

Наочно – як у Дніпрі фура зносила автовежу: дивіться відео