Річ у тім, що Держслужба України з безпеки на транспорті завершила відбір нових інспекторів. Власне нові працівники й отримали оновлену техніку та обладнання.
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Ключовий етап перезавантаження Укртрансбезпеки
Загалом до служби зарахували майже 150 інспекторів, хоч на самому початку було понад 1830 кандидатів. Набір фахівців тривав ще з жовтня 2021 року. Навчання інспекторів Укртрансбезпеки фінансували за підтримки Євросоюзу.
Ми завершили ключовий етап перезавантаження Укртрансбезпеки. Нові інспектори забезпечені всім необхідним для ефективного виконання функцій державного контролю,
– наголосив очільник Укртрансбезпеки.
Співробітники оновили свій автомобільний парк. Для відомства закупили понад 20 кросоверів Nissan X-Trail і Ford Kuga. Також інспекторам видали нову форму, бодикамери та інше обладнання, яке раніше вони купували за свої гроші.
Загалом нові інспектори працюватимуть над підвищенням безпеки пасажирів будь-якого транспорту, збереженням доріг та прозорістю у вантажних і пасажирських перевезеннях.
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