Война со стороны России станет более тотальной, – оппозиционер об изменениях в командовании и мобилизации

В последние дни в российском военном командовании в очередной раз произошли кадровые изменения. Впрочем, значительно ситуацию это не изменит.

Дело в том, что нужно полностью менять кодло. Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный журналист и блогер Майкл Наки.

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"Кого поставили вместо Сергея Суровикина? Не какого-нибудь талантливо варягу, а Валерия Герасимова, который и так был начальником генштаба и который и так все 10 месяцев всем этим руководил. Поэтому не стоит ожидать каких-либо серьезных изменений. Основным вооружением России с точки зрения тактики останется прямая лобовая атака. Это никуда не исчезнет, потому что ничего другого они делать не умеют", – говорит журналист.

Мобилизация неизбежна

По словам Наки, те кадровые изменения и те предпосылки, которые, в частности, видно из новогоднего обращения Владимира Путина, во многом говорят о том, что война со стороны России станет тотальнее. Причем не только с военной точки зрения, подчеркнул он, а с точки зрения именно гражданской части.

Пока закрытия границ, как мне кажется, нет. Бумажка якобы от ФСБ не кажется мне настоящей. Несмотря на то, что в России больше нет СМИ и правозащитников, там остаются соцсети,

– отмечает блогер.

Поэтому продолжает он, когда людей перестанут выпускать, а это обязательно произойдет, мы очень быстро об этом знаем и получим подтверждение из большого количества мест.

Интересно, что в екатеринбургском военкомате на улице появились две большие палатки. Там сообщили, что это нужно якобы "для организационной работы". Более того, на сайте объявлений разместили вакансии разносчиков повесток и сотрудников в военкоматы. Основой урок минувшей волны мобилизации – военкоматы и все остальные не были к этому готовы. Теперь они готовятся заранее.

В конце концов, это могут быть ошибки. Палатки поставили по приколу, а объявления на сайтах – украинское ИПСО. Может такое быть? Может,

– предполагает блогер.

Поэтому нужно ориентироваться на что-то понадежнее, а именно: за всю эту военную кампанию в России было равно одно действие, которое принесло хоть какой-то эффект. После того как мобилизованные стали поступать на фронт, силы ВСУ начали медленнее продвигаться. Как отмечает Наки, если у вас есть большое количество живой силы (даже со ржавыми автоматами), которое можно использовать в качестве расходного материала, просто бросая на штурмовые лобовые атаки – это замедлит наступление армии.

"Это не перевернет войну и не позволяет более серьезных успехов. Собственно их так и не появилось в России с момента мобилизации. Однако она действительно хотя бы частично сработала. Поэтому, безусловно, ее будут проводить снова, снова и снова. О чем говорят даже российские пропагандисты: "Слушайте, мобилизации теперь будет много, не надо об этом как-то с придыханием говорить", – отмечает Наки.

Выступит ли Путин с обращением

Скорее всего, акцентирует Наки, все будет происходить "втихую". Путин вряд ли решится заявить о переводе так называемой "специальной военной операции" в разряд "великой отечественной войны" и объявить о старте новой волны мобилизации на 500 тысяч человек.

Первая волна мобилизации 21 сентября стала самым трагическим событием для рейтинга Путина. Более того, это впервые привело к ощутимым недовольствам,

– утверждает журналист.

Тогда это было в Дагестане, ведь в других регионах не очень-то понимали, что они не едут в какой-то лагерь весело напиться и пострелять, а едут умирать.

"Сейчас это понимание уже есть. Тема мобилизации остается одной из самых острых в России. Безусловно, любое прямое высказывание по этому поводу в данный момент станет очень деструктивным – люди будут бежать кто куда", – убежден Наки.

Учитывая, что уже все узнали, какая судьба ждет мобилизованных и насколько их жизнь скоротечна, мы не увидим, как родители будут привозить своих детей в военкоматы.

Мне сложно представить такое обращение. Впрочем, ничего исключать нельзя. Но я уверен, что мобилизация будет в ближайшем будущем,

– считает Майкл Наки.

Блогер отмечает, что украинская сторона все делает правильно, потому что наблюдается эффект, который был в начале войны. Дело в том, что полномасштабное вторжение Россия планировала начать 16 февраля. Однако после того, как о намерениях Кремля стало известно, его перенесли на 24 февраля. Возникли огромные проблемы с логистикой, все пошло не по плану. С мобилизацией все может происходить так же: некоторые действия были запланированы на 5 февраля, однако дату могут изменить.

"Чем позже и хаотичнее произойдет мобилизация, чем больше людей не захотят участвовать в этом – тем лучше для Украины. Не хотелось бы, чтобы мобилизация дала свои плоды раньше, чем поступит новая военная техника. Поэтому все действия, направленные на то, чтобы ее максимально оттянуть – и тактически, и морально верны и оправданы", – подытожил он.

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