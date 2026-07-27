Это огромная проблема: экономист назвал самый большой вызов для обновленного правительства

Новый Кабинет Министров уже начал работу, однако впереди его ждет немало вызовов. В то же время, самой большой проблемой для правительства может стать не экономика или война, а несколько иное.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, что наибольшим вызовом для нового Кабмина станет не формирование команды или распределение полномочий, а поиск поддержки в парламенте для принятия необходимых решений.

Что может больше всего помешать работе нового правительства

По мнению Олега Пендзина, говорить о совершенно новом правительстве не совсем корректно. Он обратил внимание, что большинство ключевых чиновников остались на своих местах.

Экономист об изменениях во власти: видео

По словам экономиста, министр финансов Сергей Марченко продолжает возглавлять финансовый блок, кадровые изменения не произошли и в сфере энергетики и аграрной политики. Кроме того, в Офисе Президента остались люди, отвечавшие за экономическое направление, обеспечивающее непрерывность работы.

Правительство, вероятно, и дальше будет работать в тесной координации с Офисом Президента, а переход Дениса Шмыгаля на другую должность свидетельствует о высоком уровне доверия главы государства.

Но самая большая проблема, по моему мнению, – это наличие гарантированных 226 голосов под любые инициативы, которые будет генерировать правительство,

– отметил экономист.

Пендзин объяснил, что перед Украиной стоит много задач, связанных с евроинтеграцией и реформами, однако их выполнение зависит, прежде всего, от решений Верховной Рады.

Именно парламент должен принимать значительную часть законодательных изменений, необходимых для дальнейшего движения Украины в Европейский Союз. В то же время, с обеспечением стабильной поддержки правительственных инициатив могут возникнуть трудности.

Экономист напомнил, что схожие проблемы возникали и у предыдущего Кабмина. По его убеждению, нынешний состав парламента неоднороден, поэтому гарантировать необходимое количество голосов под каждое правительственное решение будет непросто.