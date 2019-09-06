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      Изменения в Налоговый кодекс уничтожат горнодобывающую отрасль Украины

      72 Читати новину українською
      Горнодобывающая отрасль
      Горнодобывающая отрасль / economistua.com

      Украинские предприниматели обеспокоены изменениями в Налоговый кодекс, внесенными на рассмотрение парламента.

      Как заявил в эфире 24 канала председатель Федерации металлургов Сергей Беленький, законопроект №1210, автором которого является председатель профильного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, предусматривает кардинальные изменения в базе налогообложения рентных платежей для железорудных горно-обогатительных комбинатов.

      Увеличение рентных платежей на добычу железной руды и одновременно расширение базы налогообложения на продукцию технологической обработки ГОК является экономически нецелесообразным. По сути рентная превращается в налог с оборота предприятий,
      – отметил Беленький.

      Во всем мире налогом облагается именно добытое сырье и его первичная обработка, а в новом законе под первичную обработку подпадает также продукция, которая проходит несколько переделов – это окатыш, агломерат, железорудный концентрат. И эта продукция так же подпадает под налогообложение.

      "Есть также рекомендации Международного валютного фонда, как должно происходить налогообложение предприятий по добыче полезных рудников. То есть, облагаться должна именно добытая руда, а не продукция, прошедшая несколько переделов обогащения и агломерации. Ни одно предприятие горнодобывающей отрасли не выдержит двойной нагрузки. Себестоимость продукции существенно возрастет и мы не сможем конкурировать на международных рынках сбыта", – пояснил председатель Федерации. По словам С. Беленького законодательные изменения носят дискриминационный характер. "Украинские ГОКи и без того являются одними из крупнейших налогоплательщиков. Только в прошлом году в государственный бюджет и Пенсионный фонд было перечислено более 19 млрд грн. Зарплаты в отрасли являются одними из самых высоких в Украине. Работники в среднем получают по 20 тысяч гривен в месяц. Налоговые изменения способны уничтожить отрасль. Ведь инвесторам станет не выгодно вкладывать деньги в производство и модернизацию предприятий", – пояснил Беленький.

      Председатель Федерации металлургов также отметил, что предыдущие потери составят около 13 млрд грн в год. Кроме того, такими новациями мы расчищаем дорогу на международные рынки нашему ближайшему конкуренту – стране-агрессору России. Ведь там себестоимость продукции из-за более дешевых энергоносителей и рентной платы значительно ниже. Чтобы не допустить коллапса в отрасли и для внесения налоговых изменений нужна широкая дискуссия с участием профессиональных экономистов и представителей бизнеса.

      blog_ava
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      Теги: Металлургия Налоговый кодекс Налоги
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