Новые тарифы на газ, правила въезда и электронные паспорта: что изменится с 1 августа

31 июля 2021 , 08:01
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Источник:

24 канал

В августе вырастут тарифы на газ, Украина введет новые правила въезда, другие страны тоже их ограничат. В то же время все больше стран откроются для украинцев, как и количество авианаправлений. В августе также завершатся Олимпийские игры и начнется вступительная кампания в вузах. Подробнее об августовских изменениях в материале 24 канала.

Коммунальные услуги

Тарифы на электроэнергию

Тарифы на электроэнергию снова оставили без изменений. Кабмин продлил действие действующего тарифа 1,68 гривны за киловатт-час минимум до 31 августа. Как 24 каналу пояснил Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, на очередное откладывание изменения тарифа есть 3 причины:

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  • Может уменьшиться доля населения, которая будет платить за электроэнергию. Так было после отмены льготного тарифа в январе.
  • Обновленная модель может привести к злоупотреблениям со стороны потребителей.
  • Одно лишь повышение тарифов не решит кризиса в энергетике Украины.

О том, каким может быть тариф на электроэнергию с 1 сентября, читайте в нашем материале.

Новые тарифы на газ

В августе кубометр газа для населения будет стоить от 7,99 до 16,99 гривны. Это для тех, кто отказался от годового предложения и выбрал месячное. Отметим, что в прошлом месяце максимальный тариф на газ был существенно ниже – на 3,52 гривны. Подробнее с тарифами от всех поставщиков можно ознакомиться по ссылке.


Тариф на газ снова вырос / Фото Unsplash

Напомним, что с 1 мая всех украинцев автоматически перевели на годовые тарифы. Но при желании, каждый может перейти на месячный. Трудно сказать, что выгоднее сейчас. К примеру, в августе 4 газопоставщиков предложили месячный тариф на годовые годового, семеро установили тариф выше, а еще пятеро – наоборот предлагают более выгодные месячные предложения, чем годовые.

Туризм и пересечение границы

Новые правила въезда в Украину

Из-за опасного штамма Дельта, Минздрав с 5 августа ужесточает условия въезда в страну, в том числе и для украинцев. Поэтому пересечение государственной границы с любых стран является беспрепятственным для граждан Украины при наличии одного из 2 документов:

  • Документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами.
  • Справка 063-О о первой прививке по курсу вакцинации от COVID-19.

Если такие документы отсутствуют, нужно установить приложение "Вдома" и начать самоизоляцию через 72 часа при отсутствии отрицательного результата ПЦР или экспресс-теста, сделанного в течение 72 часов с момента пересечения границы.

Открытие границ

Несмотря на усиление ограничений благодаря вакцинации все больше стран открываются для украинских туристов. С 1 августа для привитых туристов откроется Саудовская Аравия. Для посещения этой страны необходимо предоставить сертификат о вакцинации от COVID-19 одной из вакцин:

  • Moderna;
  • Johnson & Johnson;
  • AstraZeneca;
  • Pfizer/BioNTech.


Саудовская Аравия открылась для украинцев / Фото Unsplash

Днем ранее открывается и Италия. Правда, есть дополнительное условие: 5 дней в самоизоляции.

Кроме того, украинцы могут летать на Кипр, в Грецию, Францию, Великобританию, Ирландию, Германию, Хорватию, Литву, Латвию, Эстонию, Нидерланды, Турцию, Египет, Черногорию, Болгарию. В целом для Украины открыты более чем 120 стран мира. Чтобы не потеряться: куда можно, а куда – нет, в Министерстве иностранных дел Украины разработали специальную интерактивную карту.

Пока одни страны открывают границы, другие усиливают ограничения. Кипр изменил правила въезда для непривитых украинцев:

  • каждый турист должен иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до путешествия.
  • повторный тест нужно пройти по прилету в страну.
  • и отбыть 3 часа на самоизоляции до получения результата.

Новые авиарейсы из Украины

Лоукостер Ryanair с августа запускает сразу 5 новых направлений из Львова:

  • Краков (Польша) с 1 августа: по пятницам и воскресеньям. Этот рейс раньше приостановили из-за ситуации с коронавирусом, а теперь восстановят.
  • Каунас (Литва) со 2 августа. Рейс будет происходить 2 раза в неделю: по понедельникам и пятницам.
  • Венеция (Италия) с 3 августа дважды в неделю – по вторникам и субботам.
  • Будапешт (Венгрия) с 3 августа: каждый вторник и субботу.
  • Дюссельдорф (Германия) с 5 августа: по понедельникам и четвергам.


Ryanair запускает 5 новых рейсов из Украины / Фото Unsplash

Украинский лоукостер SkyUp анонсировал запуск рейса Львов – Даммам (Саудовская Аравия) с 5 августа.

Электронные паспорта

С 23 августа вступает в силу закон, который приравнивает электронные паспорта к бумажным. Теперь е-паспорт можно предъявить:

  • во время путешествий по железной дороге или в самолете в пределах Украины;
  • во время медицинского обслуживания или банковских операций;
  • для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг почты;
  • при приобретении товаров в магазине;
  • для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов.

Но только на территории Украины. За рубежом нужно иметь при себе бумажный паспорт.

Новые кассовые аппараты

Наступят изменения и для предпринимателей, которые обязаны пользоваться РРО и выдавать чеки клиентам. Государственная налоговая служба напомнила, что с 1 августа на чеках должны быть:

  • наименование субъекта хозяйствования;
  • закругление суммы к уплате;
  • указание валюты операции;
  • наименование платежной системы.

Завершение Олимпиады

В воскресенье, 8 августа, состоится закрытие Олимпиады-2020. По состоянию на 30 июля Украина завоевала 4 бронзовых медали:

  • Первую медаль получила дзюдоистка Дарья Белодед.
  • Следующим бронзу завоевал фехтовальщик Игорь Рейзлин.
  • Елена Костевич и Олег Омельчук заняли третье место в смешанной парной стрельбе из пневматического пистолета с 10-и метров.
  • Михаил Романчук принес Украине четвертую медаль Олимпиады-2020 в заплыве на 800 метров.

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Вступительная кампания завершится

До 2 августа абитуриенты, которых вуз рекомендует к зачислению на бюджетную форму обучения, должны подать оригиналы документов. Зачисление же состоится 9 августа, а перевод на вакантные места – до 19 августа.

Автор: Юлія Поскробок