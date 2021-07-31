Новые тарифы на газ, правила въезда и электронные паспорта: что изменится с 1 августа
Источник:24 канал
В августе вырастут тарифы на газ, Украина введет новые правила въезда, другие страны тоже их ограничат. В то же время все больше стран откроются для украинцев, как и количество авианаправлений. В августе также завершатся Олимпийские игры и начнется вступительная кампания в вузах. Подробнее об августовских изменениях в материале 24 канала.
Коммунальные услуги
Тарифы на электроэнергию
Тарифы на электроэнергию снова оставили без изменений. Кабмин продлил действие действующего тарифа 1,68 гривны за киловатт-час минимум до 31 августа. Как 24 каналу пояснил Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, на очередное откладывание изменения тарифа есть 3 причины:
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- Может уменьшиться доля населения, которая будет платить за электроэнергию. Так было после отмены льготного тарифа в январе.
- Обновленная модель может привести к злоупотреблениям со стороны потребителей.
- Одно лишь повышение тарифов не решит кризиса в энергетике Украины.
О том, каким может быть тариф на электроэнергию с 1 сентября, читайте в нашем материале.
Новые тарифы на газ
В августе кубометр газа для населения будет стоить от 7,99 до 16,99 гривны. Это для тех, кто отказался от годового предложения и выбрал месячное. Отметим, что в прошлом месяце максимальный тариф на газ был существенно ниже – на 3,52 гривны. Подробнее с тарифами от всех поставщиков можно ознакомиться по ссылке.
Тариф на газ снова вырос / Фото Unsplash
Напомним, что с 1 мая всех украинцев автоматически перевели на годовые тарифы. Но при желании, каждый может перейти на месячный. Трудно сказать, что выгоднее сейчас. К примеру, в августе 4 газопоставщиков предложили месячный тариф на годовые годового, семеро установили тариф выше, а еще пятеро – наоборот предлагают более выгодные месячные предложения, чем годовые.
Туризм и пересечение границы
Новые правила въезда в Украину
Из-за опасного штамма Дельта, Минздрав с 5 августа ужесточает условия въезда в страну, в том числе и для украинцев. Поэтому пересечение государственной границы с любых стран является беспрепятственным для граждан Украины при наличии одного из 2 документов:
- Документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами.
- Справка 063-О о первой прививке по курсу вакцинации от COVID-19.
Если такие документы отсутствуют, нужно установить приложение "Вдома" и начать самоизоляцию через 72 часа при отсутствии отрицательного результата ПЦР или экспресс-теста, сделанного в течение 72 часов с момента пересечения границы.
Открытие границ
Несмотря на усиление ограничений благодаря вакцинации все больше стран открываются для украинских туристов. С 1 августа для привитых туристов откроется Саудовская Аравия. Для посещения этой страны необходимо предоставить сертификат о вакцинации от COVID-19 одной из вакцин:
- Moderna;
- Johnson & Johnson;
- AstraZeneca;
- Pfizer/BioNTech.
Саудовская Аравия открылась для украинцев / Фото Unsplash
Днем ранее открывается и Италия. Правда, есть дополнительное условие: 5 дней в самоизоляции.
Кроме того, украинцы могут летать на Кипр, в Грецию, Францию, Великобританию, Ирландию, Германию, Хорватию, Литву, Латвию, Эстонию, Нидерланды, Турцию, Египет, Черногорию, Болгарию. В целом для Украины открыты более чем 120 стран мира. Чтобы не потеряться: куда можно, а куда – нет, в Министерстве иностранных дел Украины разработали специальную интерактивную карту.
Пока одни страны открывают границы, другие усиливают ограничения. Кипр изменил правила въезда для непривитых украинцев:
- каждый турист должен иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до путешествия.
- повторный тест нужно пройти по прилету в страну.
- и отбыть 3 часа на самоизоляции до получения результата.
Новые авиарейсы из Украины
Лоукостер Ryanair с августа запускает сразу 5 новых направлений из Львова:
- Краков (Польша) с 1 августа: по пятницам и воскресеньям. Этот рейс раньше приостановили из-за ситуации с коронавирусом, а теперь восстановят.
- Каунас (Литва) со 2 августа. Рейс будет происходить 2 раза в неделю: по понедельникам и пятницам.
- Венеция (Италия) с 3 августа дважды в неделю – по вторникам и субботам.
- Будапешт (Венгрия) с 3 августа: каждый вторник и субботу.
- Дюссельдорф (Германия) с 5 августа: по понедельникам и четвергам.
Ryanair запускает 5 новых рейсов из Украины / Фото Unsplash
Украинский лоукостер SkyUp анонсировал запуск рейса Львов – Даммам (Саудовская Аравия) с 5 августа.
Электронные паспорта
С 23 августа вступает в силу закон, который приравнивает электронные паспорта к бумажным. Теперь е-паспорт можно предъявить:
- во время путешествий по железной дороге или в самолете в пределах Украины;
- во время медицинского обслуживания или банковских операций;
- для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг почты;
- при приобретении товаров в магазине;
- для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов.
Но только на территории Украины. За рубежом нужно иметь при себе бумажный паспорт.
Новые кассовые аппараты
Наступят изменения и для предпринимателей, которые обязаны пользоваться РРО и выдавать чеки клиентам. Государственная налоговая служба напомнила, что с 1 августа на чеках должны быть:
- наименование субъекта хозяйствования;
- закругление суммы к уплате;
- указание валюты операции;
- наименование платежной системы.
Завершение Олимпиады
В воскресенье, 8 августа, состоится закрытие Олимпиады-2020. По состоянию на 30 июля Украина завоевала 4 бронзовых медали:
- Первую медаль получила дзюдоистка Дарья Белодед.
- Следующим бронзу завоевал фехтовальщик Игорь Рейзлин.
- Елена Костевич и Олег Омельчук заняли третье место в смешанной парной стрельбе из пневматического пистолета с 10-и метров.
- Михаил Романчук принес Украине четвертую медаль Олимпиады-2020 в заплыве на 800 метров.
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Вступительная кампания завершится
До 2 августа абитуриенты, которых вуз рекомендует к зачислению на бюджетную форму обучения, должны подать оригиналы документов. Зачисление же состоится 9 августа, а перевод на вакантные места – до 19 августа.