Чехия заявила о высылке 18 российских дипломатов, которые могут быть причастны к взрыву склада боеприпасов в 2014 году. Вероятно, о произошедшем вспомнили только сейчас именно из-за изменения политических обстоятельств в стране.

Об этом рассказал шеф-редактор российского издания The Insider Роман Доброхотов. Он отметил, что чешские спецслужбы еще в 2018 году провели расследование этого события и нашли доказательства.

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Почему общество узнало об этом только в 2021 году – точно неизвестно. Однако есть несколько предположений.

"Возможно, по политическим причинам. В Чехии много событий в последнее время. В частности, меняется министр иностранных дел, а также умер один из богатейших олигархов, который связан с Кремлем", – отметил журналист.

Возможно, изменилась политическая конъюнктура, и они решились об этом заговорить,

– добавил Доброхотов.

Также он не исключает того, что чешские спецслужбы могли расследовать события на протяжении 3 лет.

"До 2014 года у России были замечательные отношения со многими странами Восточной и Центральной Европы, но потом они ухудшались. В частности, из-за войны с Украиной и ряда других причин", – сказал Доброхотов.

Он подчеркнул, что высылка 18 россиян – это самое масштабное в истории дипломатии событие.

Что известно о скандале

В Чехии 17 апреля заявили о высылке 18 российских дипломатов . Чешские спецслужбы заявили, что они являются офицерами кремлевских спецслужб Службы внешней разведки и Главного разведывательного управления.

. Чешские спецслужбы заявили, что они являются офицерами кремлевских спецслужб Службы внешней разведки и Главного разведывательного управления. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш пояснил, что этих офицеров подозревают в причастности к взрыву склада боеприпасов. Событие случилось в Врбетице еще в 2014 году.

Глава Сената Чехии Милош Вистрчел заверил, что такие действия можно классифицировать как государственный терроризм.

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