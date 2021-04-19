Изменились политические обстоятельства, – российский журналист о конфликте Чехии и России
Чехия заявила о высылке 18 российских дипломатов, которые могут быть причастны к взрыву склада боеприпасов в 2014 году. Вероятно, о произошедшем вспомнили только сейчас именно из-за изменения политических обстоятельств в стране.
Источник:24 канал
Об этом рассказал шеф-редактор российского издания The Insider Роман Доброхотов. Он отметил, что чешские спецслужбы еще в 2018 году провели расследование этого события и нашли доказательства.
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Почему общество узнало об этом только в 2021 году – точно неизвестно. Однако есть несколько предположений.
"Возможно, по политическим причинам. В Чехии много событий в последнее время. В частности, меняется министр иностранных дел, а также умер один из богатейших олигархов, который связан с Кремлем", – отметил журналист.
Возможно, изменилась политическая конъюнктура, и они решились об этом заговорить,
– добавил Доброхотов.
Также он не исключает того, что чешские спецслужбы могли расследовать события на протяжении 3 лет.
"До 2014 года у России были замечательные отношения со многими странами Восточной и Центральной Европы, но потом они ухудшались. В частности, из-за войны с Украиной и ряда других причин", – сказал Доброхотов.
Он подчеркнул, что высылка 18 россиян – это самое масштабное в истории дипломатии событие.
Что известно о скандале
- В Чехии 17 апреля заявили о высылке 18 российских дипломатов. Чешские спецслужбы заявили, что они являются офицерами кремлевских спецслужб Службы внешней разведки и Главного разведывательного управления.
- Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш пояснил, что этих офицеров подозревают в причастности к взрыву склада боеприпасов. Событие случилось в Врбетице еще в 2014 году.
- Глава Сената Чехии Милош Вистрчел заверил, что такие действия можно классифицировать как государственный терроризм.
Журналист о конфликте Чехии и России: смотрите видео
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