Змінились політичні обставини, – російський журналіст про конфлікт Чехії та Росії
Чехія заявила про висилку 18 російських дипломатів, які можуть бути причетними до вибуху складу боєприпасів у 2014 році. Ймовірно, про подію згадали лише зараз саме через зміну політичних обставин в країні.
Джерело:24 канал
Про це розповів шеф-редактор російського видання The Insider Роман Доброхотов. Він зауважив, що чеські спецслужби ще у 2018 році провели розслідування щодо цієї події і знайшли докази.
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Чому суспільство дізналось про це лише у 2021 році – точно невідомо. Однак є кілька припущень.
"Можливо, з політичних причин. У Чехії багато подій останнім часом. Зокрема, змінюється міністр закордонних справ, а також помер один з найбагатших олігархів, який пов'язаний з Кремлем", – зауважив журналіст.
Можливо, змінилась політична кон'юктура і вони наважились про це заговорити,
– додав Доброхотов.
Також він не виключає того, що чеські спецслужби могли розслідувати події упродовж 3 років.
"До 2014 року в Росії були чудові відносини з багатьма країнами Східної та Центральної Європи, але потім вони погіршувались. Зокрема, через війну з Україною та низку інших причин", – сказав Доброхотов.
Він наголосив, що висилка 18 росіян – це наймасштабніша в історії дипломатії подія.
Що відомо про скандал
- У Чехії 17 квітня заявили про висилку 18 російських дипломатів. Чеські спецслужби заявили, що вони є офіцерами кремлівських спецслужб Служби зовнішньої розвідки та Головного розвідувального управління.
- Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш пояснив, що цих офіцерів підозрюють у причетності до вибуху складу боєприпасів. Подія трапилась у Врбетіце ще у 2014 році.
- Глава Сенату Чехії Мілош Вистрчел запевнив, що такі дії можна класифікувати як державний тероризм.
Журналіст про конфлікт Чехії та Росії: дивіться відео
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