В эфире телемарафона заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин рассказал, что сейчас происходит на Авдеевском направлении. Он отметил, что бои на этом участке – это страница героизма украинских защитников, передает 24 Канал.

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Как изменилась ситуация на Авдеевском направлении

Жорин сообщил, что сейчас ситуация на Авдеевском направлении существенно изменилась. Сейчас украинские защитники перегруппировались на более удобные тактические рубежи, на которых удобно удерживать оборону. На этих позициях, как сообщил Жорин, сейчас защитники и выполняют боевые задачи.

Ситуация существенно изменилась, по сравнению с теми событиями, происходившими непосредственно в городе. То, что происходило в городе, – это страница героизма пехоты в чрезвычайно сложных, неравных и адских условиях. Причем не в совсем удобном тактическом положении, с врагом, который преобладает, с постоянными КАБами,

– подчеркнул Жорин.

Вместе с тем, враг не оставил своих попыток и попыток и уже продолжает свои наступательные действия за пределами города. В основном усилия врага сосредоточены в наступлении на населенный пункт Ласточкино. Жорин сообщил, что туда перебрасывают огромное количество и личного состава, и техники. Только сегодня утром там уже было подбито 5 единиц БМП и уничтожено несколько рот пехоты. Жорин отметил, что это не разовая такая атака, а уже постоянные в течение нескольких суток попытки штурмов с техникой и без. Оккупанты пытаются то пешком идти, то применяют технику и даже танки.

"У них достаточно сил, чтобы продолжать наступательные действия. Только мы теперь находимся в лучшем тактическом положении. Преимущество сил там существенно не изменилось. У врага до сих пор много техники, личного состава, работает авиация", – сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады.

Кроме того, сейчас начали случаться случаи, когда российские военные начали атаковать позиции ВСУ беспилотниками типа "Ланцет". Жорин отметил, что россияне раньше не прибегали к такой тактике.

Сейчас они делают абсолютно все, чтобы продавить нашу оборону на тех рубежах, которые мы ее занимаем. Успеха на данный момент они не имеют,

– подытожил Жорин, рассказывая о ситуации на Авдеевском направлении.

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