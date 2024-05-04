Так, в 2024 году Россия начала в основном атаковать объекты генерации энергетической инфраструктуры Украины. Об этом в эфире телемарафона рассказал министр энергетики Герман Галущенко, информирует 24 Канал.
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Акцент сделан именно на генерацию
Весной 2024 года Россия атаковала крупнейшие и самые мощные объекты энергетики Украины. Из-за этого энергосистема понесла огромные потери. В то же время тактика, которую ранее использовал враг, изменилась, оккупанты несколько сместили свой приоритет в атаках на энергетическую инфраструктуру Украины.
Если в 2022 – 2023 годах основной удар приходился на магистральные подстанции, при этом генерация также была атакована, то уже сегодня больший акцент сделан именно на генерацию, хотя атаки на подстанции не прекратили,
– рассказал Галущенко.
Повреждено 50% энергосистемы
На днях министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что половина энергетической инфраструктуры Украины повреждена в результате российских обстрелов. И, если бы любая другая страна подверглась атакам такого уровня, у них все выглядело бы еще хуже.
Кулеба отметил, что больше всего украинцы сейчас страдают от российских ракет. Министр назвал российские баллистические ракеты "настоящим бедствием этой войны". В последнее время враг усилил обстрелы для разрушения украинской энергетики.
Россия изменила тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины и использует высокоточные ракеты для уничтожения электростанций в менее защищенных районах, чем Киев. Некоторые из станций не могут быть полностью восстановлены до следующей зимы.
Удары России по энергетике
- В конце апреля на Днепропетровщине россияне атаковали энергетические объекты в Днепровском и Криворожском районах, на Львовщине – два объекта критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском и Червоноградском районах, на Прикарпатье враги ударили также по объекту критической инфраструктуры.
- В ДТЭК рассказали, что оккупанты атаковали четыре тепловых электростанции. Там серьезно повреждено оборудование предприятий. В частности, утром энергетики пытались ликвидировать последствия атаки.
- К счастью, жертв удалось избежать. Однако в Минэнерго рассказали, что на одном из объектов ранен начальник смены – энергетик получил контузию. Впрочем, в Днепропетровской ОВА заявили, что в результате удара по одному из энергетических объектов ранен 39-летний мужчина.