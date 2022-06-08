Измены нет, – Фурса о скидке на украинское зерно для Турции

Турция готова стать арбитром в организации экспорта зерна из портов Украины, заблокированных Россией, но в то же время она получит 25% скидки на покупку сельхозпродукции. В таком развитии событий не стоит искать измену.

Об этом 24 каналу рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса . Сейчас турецкая сторона пытается стать зерновым хабом и заработать.

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Как рассказал Фурса, схема, пропагандируемая турками, будет предусматривать, что они будут покупать зерно в украинских портах и вывозить его.

Сергей Фурса Инвестиционный банкир В рамках такой схемы даже скидка в 25%, учитывая все обстоятельства, может казаться вполне реалистичной и нормальной. Особенно учитывая, что за последний год существенно выросли цены. Поэтому эта скидка в виде 25% не имеет особого предательства, если будут сохранены другие важные факторы.

По словам Фурсы, говорится о безопасности. В Украине понимают, что под прикрытием этих кораблей и после разминирования портов вполне возможно, что Россия будет атаковать. Это наибольший риск.

"Без гарантий того, что этого не произойдет, мы не можем позволить себе идти на это соглашение", - отметил инвестиционный банкир.

Почему необходимо экспортировать зерно

Фурса отметил, что на протяжении многих лет Украина была крупным экспортером сельскохозяйственной продукции. Для внутреннего рынка украинские аграрии выращивали только ориентировочно 7 часть урожая, а все остальное – экспортировали.

Если аграрии не могут этого сделать, они не получат деньги. Элеваторы будут заполнены. Зерно, которое там будет лежать, будет никому не нужно. Новый урожай некуда будет девать, а аграрии будут сидеть без денег,

– рассказал инвестиционный банкир.

Такое развитие событий никому не нужно. Фурса также отметил, что очень часто российские пропагандисты утверждают, что Запад якобы хочет забрать у Украины зерно, а самому государству "угрожает голод".

"Такие нарративы – это российская пропаганда относительно того, что "Захид плохой". Украине нужно экспортировать зерно. Это наш заработок", – добавил инвестиционный банкир.

Разблокировка украинских портов: что известно

Российские корабли продолжают боковать украинские порты, поэтому Украина не может экспортировать зерно. Вместе с тем, Россия цинично крадет его с временно оккупированных территорий и пытается продать другим странам.

По словам Владимира Зеленского , Украина ведет переговоры по его беспрепятственному вывозу из ряда стран и ООН. Однако главным гарантом остается оружие, получаемое страной от западных партнеров.

Турция намерена покупать украинское зерно, которое в настоящее время заблокировано в портах из-за российской агрессии, со скидкой в 25%.

Фурса прокомментировал скидку на украинское зерно для Турции: смотрите видео