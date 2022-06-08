Про це 24 каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса. Зараз турецька сторона намагається стати зерновим хабом і заробити на цьому.

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Як розповів Фурса, схема, яку пропагують турки, передбачатиме, що вони купуватимуть зерно в українських портах і вивозитимуть його.

Сергій Фурса Інвестиційний банкір У рамках такої схеми навіть знижка у 25%, враховуючи всі обставини, може видаватися цілком реалістичною і нормальною. Особливо враховуючи те, що за останній рік суттєво зросли ціни. Тому ця знижка у вигляді 25% не має особливої зради, якщо будуть збережені інші важливі фактори.

За словами Фурси, мовиться про безпеку. В Україні розуміють, що під прикриттям цих кораблів та після розмінування портів цілком можливо, що Росія атакуватиме. Це є найбільшим ризиком.

"Без гарантій того, що цього не станеться, ми не можемо собі дозволити йти на цю угоду", – зазначив інвестиційний банкір.

Чому необхідно експортувати зерно

Фурса зауважив, що впродовж багатьох років Україна була великою експортеркою сільськогосподарської продукції. Для внутрішнього ринку українські аграрії вирощували лише орієнтовно 7 частину від урожаю, а все інше – експортували.

Якщо аграрії не зможуть цього зробити, вони не отримають гроші. Елеватори будуть заповнені. Зерно, яке там лежатиме, буде нікому не потрібне. Новий врожай не буде куди подіти, а аграрії сидітимуть без грошей,

– розповів інвестиційний банкір.

Такий розвиток подій нікому не потрібен. Фурса також зауважив, що дуже часто російські пропагандисти стверджують, що Захід нібито хоче забрати в України зерно, а самій державі "загрожує голод".

"Такі наративи – це російська пропаганда стосовно того, що "Захід поганий". Україні потрібно експортувати зерно. Це наш заробіток", – додав інвестиційний банкір.

Розблокування українських портів: що відомо

Російські кораблі продовжують бокувати українські порти, через що Україна не може експортувати зерно. Водночас Росія цинічно краде його з тимчасово окупованих територій та намагається продати іншим країнам.

За словами Володимира Зеленського, Україна веде перемовини щодо його безперешкодного вивезення з низкою країн та з ООН. Однак головним гарантом залишається зброя, яку країна отримує від західних партнерів.

Туреччина має намір купувати українське зерно, яке наразі заблоковано в портах через російську агресію, зі знижкою у 25%.

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