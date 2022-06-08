Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу назвав запропонований план реалістичним. Він виступив за те, щоб продовжувались подальші переговори з цього питання за участю всіх сторін.

До теми Лавров заявив, що Росія готова до зустрічі з ООН, Туреччиною та Україною щодо зерна

У питанні "зернового коридору" ми обговорюємо механізм за участю ООН, Росії, України та Туреччини. Якщо є продукція, яку світові країни імпортують і з України, і з Росії, ми маємо спільно відкрити шлях для постачання,

– сказав міністр.

За його словами, важливо також узгодити безпеку судноплавства у Чорному морі. Натомість Лавров заявляв, що від України хочуть розмінування вод біля портів.

Туреччина про завершення війни

Чавушоглу наголосив, що завершення війни між Росією та Україною шляхом переговорів відповідає інтересам усієї світової спільноти.

Він помітив, що заяви останніх днів дають підстави для надії на повернення до столу переговорів між Росією та Україною.

"Сьогодні сформувалася позитивніша атмосфера для відновлення переговорного процесу між Росією та Україною, ніж ще кілька тижнів тому, – сказав Чавушоглу.

Що відомо про розблокування українських портів

Президент Володимир Зеленський розповідав деталі переговорів щодо розблокування українських портів заради експорту зерна. Україна веде перемовини щодо безперешкодного вивезення зерна з низкою країн та з Організацією Об'єднаних Націй. Однак головним гарантом залишається зброя, яку наша країна отримує від партнерів. Росія ж розганяє фейк, що це Україна просто не вивозить зерно. Насправді ж сама заблокувала наші порти під час війни, тому світу загрожує голод.

У МЗС України заявляли, що наша держава цінує зусилля Туреччини задля розблокування українських портів. Проте поки немає домовленостей щодо цього питання між офіційними Києвом, Анкарою та Москвою. Дипвідомство запевняє, що Україна докладає всіх зусиль, аби розблокувати порти та запобігти світовій продовольчій кризі.

Росія при цьому, заблокувавши українські порти, користується ситуацією і цинічно краде наше зерно на окупованих територіях та намагається продати іншим країнам. Росія вже хотіла продати вкрадене українське зерно іншим державам. Та Київ вчасно втрутився і попередив їх про наслідки за купівлю краденого українського зерна.

Які загрози несе розмінування портів: дивіться відео