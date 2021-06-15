Жестоко изнасиловал и обокрал женщину: на Харьковщине задержали преступника – фото, видео

Полиция Харьковщины задержала мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления - изнасилования и вооруженного нападения. Сразу после преступления он был объявлен в розыск.

Новость о преступлении поступила в полицию еще 9 июня. А уже 15 числа правоохранителям сообщили, что злоумышленник находится в Чугуеве.

К теме В Киеве в мусоросборнике нашли труп в ковре: тело лежало там 5 дней

Детали преступления и что известно о злоумышленнике

Следователи установили, что мужчина угрожал 34-летней женщине ножом. Она предложила ему деньги. Затем он забрал 1800 гривен, а потом изнасиловал потерпевшую.

Злоумышленником оказался 31-летний житель села Старая Гнилица Чугуевского района. Он уже был судим за нанесение телесных повреждений.



Задержание злоумышленника в Чугуеве / Фото патрульной полиции Харьковской области

Нападающий находится в отделении полиции. Сейчас с мужчиной проводят следственные действия



Злоумышленника доставили в полицейский участок / Фото патрульной полиции Харьковской области

Нападающий находился в розыске

Подозреваемого объявили в розыск 11 июня. Среди его примет выделяли:

возраст – 35-40 лет,

рост – 175 сантиметров,

лысоватость,

седина,

крепкое телосложение.

На месте преступления он был в спортивной одежде темно-синего цвета. С собой имел серый рюкзак.

За предоставление достоверной информации полиция предполагала денежное вознаграждение.