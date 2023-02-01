Обижали и унижали девушек: полиция взялась за организаторов пьяных вечеринок в Киеве

К сожалению, во время полномасштабной войны России против Украины находятся также те, кто совершает преступления не менее ужасные, чем сами оккупанты. К примеру, ребята, которые приехали в Киев на настоящую "охоту".

История о них облетела сеть и вызвала возмущение сообщества. А все потому, что ребята, вероятно, накачивали девушек снотворным, обижали их и выкладывали все это в сеть. Все об этой жуткой ситуации рассказывает 24 Канал.

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Переехали в Киев на "охоту"

Прежде всего начнем с того, из-за все это произошло. И мы, к сожалению, подозреваем, что в нашей стране не один такой "герой". Просто о других случаях никто не решался говорить публично.

В нашем случае говорится об Андрее и его друзьях. Парень, как рассказывают в сети, перебрался в Киев и вместе со своими друзьями устроили настоящую охоту. А его лозунг звучит так: "Покажем вам, какие кругом ш***и".



Ребята решили показать, что все вокруг – легкого поведения / Скриншот из соцсетей

Известно, что это группа ребят из Ивано-Франковска. Их несколько человек в возрасте по 20 лет. По имеющейся информации, они устраивают вечеринки, куда зовут девушек. Их там закачивают алкоголем, а также, как отмечают в сети, снотворным. После этого девушек без сознания снимают на видео, домогаются и обижают. И все это выкладывают в инстаграме.

Обижают и насмехаются

Ребята, используя тот факт, что девушки абсолютно ничего не могут контролировать. Они на видео лезут в вагины жертв, снимают половые губы. Более того, возмущаются на камеру из-за наличия волос в интимных зонах.

Параллельно они пытаются надеть белое пальто. Ребята в инстаграме рассказывают, какие девушки легкомысленны, и как они непристойно себя ведут. Мол, с такими дела они не хотели бы иметь. И от этого становится еще жутче. Ведь они сознательно накачивают девушек, ждут, когда они потеряют сознание, а после этого обижают и жалуются на легкомыслие тех, кто не может сказать "Нет!"

В любых отношениях важно соблюдать правила взаимного согласия. Если партнерша или партнер не сказала или сказал "Да", то ни о каких дальнейших шагах и речи быть не может. Но, к сожалению, эти ребята плевать хотели на это важное правило.

И фразы о том, что девушки легкомысленны, потому что сами пришли на вечеринку с алкоголем, – не оправдание. Это ведь не значит, что их нужно спаивать, подсыпать что-то и потом насиловать.

Ребята решили поймать хайп. Правда, сделали это жутким, а также незаконным способом. И, отметим, этим уже занимаются правоохранители.

Реакция самих ребят поражает

После огласки один из ребят решил в инстаграме высказаться по этому поводу. Он подчеркнул, что свою позицию объяснять не намерен.

Моя аудитория, которая за мной следит, понимает, чем я занимаюсь, для чего я это делаю и что на самом деле происходит на тусовках. Все, кто адекватно это воспринимает, – имеет голову на плечах и я очень счастлив, что у меня есть сознательная аудитория, а тупое стадо, которое начиталось постов в интернете пошли на***",

– цинично заявил парень.

Он, как мантру, повторял то, что силой девушек на эти вечеринки никто не затягивает. И что алкоголь или наркотики они употребляли сами. Вместе с тем ему пришло в голову пожаловаться на то, что после таких случаев он не уверен, что сможет построить с кем-то отношения. Мол, увиденное на вечеринках его шокировало.



Парень жалуется, что его шокировало увиденное / Скриншот из соцсетей

Вы только вчитайтесь. Его шокировало, что девушки, которые были без сознания, не могли сказать "Нет!" обидчикам. Но ему не пришло в голову хоть словом оговориться, что он с друзьями совершал отвратительные и преступные действия. Об раскаянии вообще не может быть речи, ведь он считает себя на все 100% правым.

Правоохранители уже занимаются этим делом

Около 11 часов поступило сообщение от Нацполиции. В нем говорилось, что сейчас проводятся обыски у организаторов этих вечеринок. Полицейские сразу же принялись отработку этого дела, когда сетью начали распространяться фото и видео, на которых ребята обижают девушек.

Уже установлены фигуранты, а также места их пребывания. Правоохранители проводят необходимые следственные и розыскные мероприятия в рамках начатого уголовного производства.



Правоохранители проводят обыски у фигурантов дела / Фото Нацполиции​

Оперативники уголовного розыска и миграционной полиции совместно со следователями проводят обыски по адресам проживания фигурантов дела, а также в арендованных ими помещениях.

Пользователи сети требуют наказания

Подавляющее большинство пользователей сети в комментариях под сообщениями о преступлениях ребят требуют для них наказания. Ведь они должны отвечать за преступные действия. Вот только некоторые из них:

"Жесть. Там тот "аператор" себе нанимал на пожизненное. Надеюсь, таки получит то, чего заслужил";

"Какой п***ец, у меня даже слов нет. Что должно быть в голове, чтобы так обращаться с живыми людьми...";

"К сожалению, такое случается, и часто обвиняют девушек. Да, возможно, они пошли выпили, потанцевали, но не для того, чтобы над ними издевались";

"Для всех очень умных, кто пишет, что если девушки там – значит они за. СОГЛАСИЕ – это не отсутствие слова "НЕТ", а наличие слова "ДА" на прямой вопрос!";

"Жертва не виновата в преступлении. Весь этот бред о "виктимном поведении" надо в школе из детей выкорчевывать. И самое главное – из родителей. Очень грустно. Надеюсь, что преступники понесут соответствующее наказание".

К сожалению, были и те, кто поддерживал ребят и осуждал девушек. Мол, они пришли на вечеринку и злоупотребляли алкоголем. Но мы еще раз подчеркиваем, что НИКТО не должен быть в опасности только потому, что пришел на вечеринку. И чрезмерное потребление алкоголя – не признак того, что человек готов, чтобы с ним делали все, что заблагорассудится.

В настоящее время этим резонансным делом занимаются правоохранители. Надеемся, они привлекут к ответственности этих преступников. А эта жуткая ситуация раз и навсегда станет уроком для тех, кому чисто гипотетически может прийти в голову совершать такие преступления. Любые такие действия должны быть наказаны. А вы, если стали свидетелем чего-то подобного, не будьте равнодушны. Обратитесь к правоохранителям.