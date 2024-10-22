Изнасилование на Закарпатье: адвокаты заявили о попытке избежать правосудия из-за мобилизации

На Закарпатье произошло групповое изнасилование 14-летней девочки. Адвокаты предполагают, что двое обвиняемых пытаются избежать приговора из-за мобилизации.

Адвокаты отмечают, что в этом им якобы помогает Обуховский РТЦК в Киевской области. Двум обвиняемым в марте 2024 года исполнилось 18 лет и именно перед завершением судебного процесса они решили мобилизоваться.

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Просят перенести дебаты

По словам адвокатов, они не имеют военного образования, не проходили срочную службу и не являются офицерами запаса, поэтому их не могут мобилизовать без добровольного согласия.

На заседании 22 октября должны были пройти судебные дебаты, однако защита обвиняемых подала ходатайство, в котором просит отложить судебное разбирательство на другую дату. Просьбу мотивируют тем, что 21 октября двое обвиняемых якобы были мобилизованы Обуховским РТЦК. В качестве подтверждения они предоставили не заверенные копии повесток Обуховского РТЦК о вызове обвиняемых.

Мобилизация обвиняемых приведет к отложению дела вплоть до их демобилизации. Юристы убеждены, что это плохо повлияет на ход дела, ведь с момента происшествия уже прошло 3 года, и большинство свидетелей, которых допрашивали в судебных заседаниях, уже не помнят много важных деталей события, о которых они отмечали в начале досудебного расследования.

Кроме того, третьему обвиняемому в ноябре этого года также исполнится 18, и мы предполагаем, что он тоже попытается таким же способом избежать судебного разбирательства,

– отметили в юридической компании.

Обуховский ТЦК уже фигурировал в таких делах

Там также обращают внимание на то, что мобилизоваться они решили именно через Обуховский РТЦК в Киевской области, хотя постоянно проживают на Закарпатье. Такое решение вызывает вопросы. Адвокаты отмечают, что Обуховский РТЦК уже не впервые фигурирует в подобных делах.

Аналогичная ситуация имела место в "Кагарлыкском деле", когда обвиняемые в изнасиловании полицейские также решили мобилизоваться именно перед оглашением приговора,

– объяснили там.

Один из защитников потерпевшей Илья Воробьев предполагает, что мобилизация мотивирована не искренним желанием стать к защите своей страны. Обвиняемые могли это сделать еще в марте этого года, а не перед окончанием судебного процесса.