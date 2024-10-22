Адвокати зазначають, що у цьому їм нібито допомагає Обухівський РТЦК у Київській області. Двом обвинуваченим у березні 2024 року виповнилось 18 років і саме перед завершенням судового процесу вони вирішили мобілізуватись.

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Просять перенести дебати

За словами адвокатів, вони не мають військової освіти, не проходили строкову службу та не є офіцерами запасу, тому їх не можуть мобілізувати без добровільної згоди.

На засіданні 22 жовтня мали пройти судові дебати, однак захист обвинувачених подав клопотання, в якому просить відкласти судовий розгляд на іншу дату. Прохання мотивують тим, що 21 жовтня двоє обвинувачених нібито були мобілізовані Обухівським РТЦК. Як підтвердження вони надали не завірені копії повісток Обухівського РТЦК про виклик обвинувачених.

Мобілізація обвинувачених призведе до відкладення справи аж до їхньої демобілізації. Юристи переконані, що це погано вплигне на перебіг справи, адже з моменту події вже пройшло 3 роки, і більшість свідків, яких допитували в судових засіданнях, вже не пам’ятають багато важливих деталей події, про які вони зазначали на початку досудового розслідування.

Окрім того, третьому обвинуваченому в листопаді цього року також виповниться 18, і ми припускаємо, що він теж спробує таким саме способом уникнути судового розгляду,

– зазначили у юридичній компанії.

Обухівський ТЦК вже фігурував у таких справах

Там також звертають увагу на те, що мобілізуватися вони вирішили саме через Обухівський РТЦК у Київській області, хоча постійно проживають на Закарпатті. Таке рішення викликає питання. Адвокати наголошують, що Обухівський РТЦК вже не вперше фігурує в подібних справах.

Аналогічна ситуація мала місце у "Кагарлицькій справі", коли обвинувачені у зґвалтуванні поліцейські також вирішили мобілізуватися саме перед оголошенням вироку,

– пояснили там.

Один із захисників потерпілої Ілля Воробйов припускає, що мобілізація вмотивована не щирим бажанням стати до захисту своєї країни. Обвинувачені могли це зробити ще в березні цього року, а не перед закінченням судового процесу.