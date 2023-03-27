Кричали образы вслед: закарпатские насильники не оставляли свою жертву в покое и во время следствия

Девочка долго боялась рассказать, что с ней сделали. Все из-за устрашения и угроз.

Прокуратура будет оспаривать приговор по делу об изнасиловании 14-летней девочки в Закарпатье, заявили в Офисе генпрокурора.

Смотрите также Прощения не будет, – отец изнасилованной на Закарпатье девушки собирается идти до конца

Обидчики запугивали девушку

Речь идет о преступлении, совершенном в августе 2021 года, когда трое подростков заманили в дом и изнасиловали девочку, но избежали наказания. Уже после решения суда дело получило общественный резонанс и только тогда выяснились потрясающие факты.

Девочке за последние два года ей пришлось многое пережить.

Наказание по максимуму. Я на этом настаивал с самого начала, когда следовали следственные действия и до последнего – мои слова записаны в приговоре. Максимальное наказание. Вышло так, что судья их оправдала. Два года наказания условно – это не срок за насильственные действия группой лиц к несовершеннолетнему,

– сказал отец.

Девушка рассказала, что долго боялась рассказать о том, что с ней сделали, потому что ее обидчики запугали. По ее словам, уже когда дело дошло до суда, они свободно гуляли по селу и издевались над ним.

"Они три месяца сидели в СИЗО. Затем пришли и были сначала с браслетами, а потом, когда началась война, браслеты сняли и себе так взяли – они ходили повсюду по улице и в магазин ходили. Я шла по улице и они начали за мной всячески кричать, матом", – рассказала она.

Священник рассказал об обвиняемых подростках

Об апелляции в прокуратуре заявили только после общественной огласки и возмущения. Судья, фактически освободившая подростков от отбывания наказания, сейчас пошла на больничный. Комментариев избегают и в школе, хотя там выдавали положительную характеристику подсудимым. Односельчане, на глазах которых разворачивалась эта история, любых комментариев избегают.

Однако местный священник рассказывает об обвиняемых подростках. "По отношению к окружающим ребята были неуравновешенные. Пили, курили, матерились. К вечеру были у них гулянья, была громкая музыка", – говорит настоятель сельского храма.

Мать двух подсудимых подростков – работница здешнего сельсовета. Именно представители сельсовета среди прочих свидетельствовали в суде. Поэтому юристы изучают, смогло ли это повлиять на приговор.

Что известно о деле: главное