Истощенные и голодные: в Мариуполе показали ужасные фото детей и взрослых 9 мая

Российские пропагандисты 9 мая пытались создать "счастливую" картинку "освобожденного" Мариуполя. Однако настоящие кадры из города просто разрывают сердце.

Их обнародовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. На фотографиях изображены дети, живущие в Левобережном районе города.

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Андрющенко подчеркнул, что тот район оккупанты контролируют уже более месяца. Однако, судя по обнародованным фотографиям, российские захватчики смогли "освободить" его только от жизни, счастья и радости. Дети из Мариуполя – измученные, испуганные и голодные. В то время как российская пропаганда цинично показывает яркие картинки из парада.

На фоне украинских детей сюрреалистически смотрятся откормленные лица российских коллаборантов, а также людей, которых Кремль отвез в разрушенный город для массовки.

Оккупанты до бесконечности могут создавать картинки "жизнь вернулась". Но правда всегда рядом – достаточно только обернуться или посмотреть в гору,

– подчеркнул Андрющенко

Дети и взрослые из Мариуполя / Фото из телеграм-канала Андрющенко Time

Как прошел парад до 9 мая в Мариуполе

Накануне российские захватчики развернули в заблокированном Мариуполе 300 метров георгиевской ленты и с помощью гастролеров с оккупированных территорий пытаются создать картинку для российского ТВ.

По данным местных жителей, для пронесения "колорадской простыни" привезли людей/волонтеров из Новоазовска и Донецка. Преимущественно россиян. Выборочно привлекли стариков из Мариуполя.

Мариуполь почти полностью оказался под оккупацией российских военных. Единственное место, которое им не удалось захватить на все попытки и сосредоточение сил – завод "Азовсталь". Там в течение двух месяцев находились мирные жители окрестных домов, а также украинские защитники.

Всех женщин, детей и пожилых людей удалось эвакуировать с завода, однако в заблокированных завалами бомбоубежищах "Азовстали" до сих пор могут находятся гражданские.

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