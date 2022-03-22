Изоляция России: из страны уходят крупнейшие мировые транспортные гиганты

Крупнейшая в мире контейнерная компания Maersk (Дания) сворачивает свой бизнес в России.

Maersk – мировой лидер контейнерных перевозок с долей рынка до 20%. Теперь они полностью уходят с российского рынка.

Внимание Финляндия задержала 21 яхту российских бизнесменов

Компания специализируется на обслуживании морских грузов и портовых терминалов.

Поэтапное сворачивание их активности уже началось. В компании отметили, что на сегодняшний день нет ясности относительно перспектив возобновления деятельности Maersk в России.

Там также отметили, что с начала войны в Украине их приоритетом было "обеспечение безопасности и благополучия работников".

"Этот приоритет мы сохраняем в связи с этим решением. Во время поэтапного сворачивания деятельности Maersk в России в ближайшие 6 месяцев мы сделаем все, что в наших силах, для поддержки наших российских сотрудников и членов семей", – сообщили в Maersk.

Продают все активы

Maersk решил не только прекратить работу в России, но продать все свои активы.

Офисы Maersk в России расположены в Санкт-Петербурге, Новороссийске, Калининграде и Владивостоке. Датская компания насчитывает около 500 сотрудников в России.

Maersk владеет 31% российского портового оператора Global Ports, управляющего 6 терминалами в России и 2 в Финляндии. Компания обслуживала контейнерные маршруты в Санкт-Петербург и Калининград в Балтийском море, Новороссийск в Черном море, а также во Владивосток и Восточное побережье России.

В компании также напомнили, что планируют вывезти все ранее ввезенные в Россию контейнеры до конца апреля. По данным Maersk, в РФ у компании остается около 50 тыс. своих контейнеров, преимущественно пустых.



Заявление компании / Скриншот Denis Dovgopoliy

Тем временем 13 стран пообещали усилить оборону Украины – смотрите видео: