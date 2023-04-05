Об этом 24 Каналу заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, страна-агрессор, к сожалению, еще может быть выгодна некоторым странам. Российский диктатор также отметил, что у России якобы нет "предвзятых и, тем более, враждебных намерений к кому-либо".

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"Россия – это большая ресурсная база. И, да, продолжают торговать с Индией, Китаем, со странами африканского континента. Иран туда же. Есть еще такая "ось зла", которая все-таки подпитывает Россию", – подчеркнул политтехнолог.

Ложь Путина

Тизенгаузен отметил, что российский диктатор умеет врать как никто другой, в частности, и себе.

Достаточно поднять записи, когда он говорит, что "ему не нужна Украина"… когда он говорит в ранних своих интервью, что "Крым – вопрос уже решенный, однако, России Крым не надо"… в общем, он лжет постоянно,

– подчеркнул он.

Политтехнолог отметил, что ложь Путина зависит от ситуации, в которой он находится. Мол, в плохой ситуации больше лжет, а если ситуация лучше – меньше.

"Путин, который своей доктриной российской международной политики вышел и говорит, что у них "политика миролюбива, взаимовыгодна". В общем, пытается немного скрасить свой образ кровавого маньяка. Для кого?" – сказал Тизенгаузен.

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Польза для "партнеров России"

Он отметил, что Европа все понимает. Кроме того, понимают все и "торговые партнеры" российского президента.

"Они просто радуются, что сейчас он в такой ситуации, которой не позавидуешь, что дешевле может продавать товары. Поэтому их все эти заявления о "миролюбивой политике" – я бы их вообще не рассматривал", – подытожил политтехнолог.

Последние заявления российского диктатора