Про це 24 Каналу заявив політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, країна-агресорка, на жаль, ще може бути вигідна деяким країнам. Російський диктатор також зазначив, що Росія буцімто не має "упереджених і, тим більше, ворожих намірів до будь-кого".

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"Росія – це велика ресурсна база. І, так, продовжують торгувати з Індією, Китаєм, з країнами африканського континенту. Іран туди ж. Є ще така "вісь зла", яка все-таки підживлює Росію", – наголосив політтехнолог.

Брехня Путіна

Тизенгаузен зауважив, що російський диктатор вміє брехати як ніхто інший, зокрема, і собі.

Достатньо підняти записи, коли він каже, що "йому не потрібна Україна"… коли він каже в ранніх своїх інтерв'ю, що "Крим – питання вже вирішене, однак, Росії Крим не треба"… загалом він бреше постійно,

– наголосив він.

Політтехнолог зазначив, що брехня Путіна залежить від ситуації, в якій він перебуває. Мовляв, у поганій ситуації більше бреше, а якщо ситуація краща – менше.

"Путін, який своєю доктриною російської міжнародної політики вийшов і говорить, що в них "політика миролюбна, взаємовигідна". Загалом, намагається трохи скрасити свій образ кривавого маніяка. Для кого?" – сказав Тизенгаузен.

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Користь для "партнерів Росії"

Він відзначив, що Європа все розуміє. Окрім того, розуміють все й "торгові партнери" російського президента.

"Вони просто радіють, що нині він в такій перебуває ситуації, якій не позаздриш, що дешевше може продавати товари. Тому їх всі ці заяви про "миролюбну політику" – я б їх взагалі не розглядав", – підсумував політтехнолог.

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