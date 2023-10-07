ХАМАС проник в израильский город Сдерот: уже есть жертвы среди гражданских

В Израиле утром 7 октября прогремели мощные взрывы после массированного ракетного удара из Сектора Газы. Кроме того, в израильский город Сдерот проникли вооруженные боевики палестинского движения ХАМАС.

В результате в Сдероте уже есть жертвы среди гражданского населения. На Юге Израиля уже объявлена чрезвычайная ситуация.

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ХАМАС проник на территорию Израиля

Израильские журналисты сообщили, что несколько палестинских боевиков из Сектора Газы проникли на территорию южного израильского города Сдерот. Израильские силы ведут столкновения с боевиками в Сдероте и прилегающих районах.

ХАМАС проник на территорию Израиля / Видео Эмануэля Фабиана из соцсети Х

Эту информацию также подтвердили и в израильском ЦАХАЛ (Вооруженных Силах Израиля). В то же время там отказались комментировать, что сейчас происходит с террористами в Сдероте.

Несколько десятков боевиков проникли в Сдерот / Видео Эмануэля Фабиана из соцсети Х

Уже через несколько часов израильские журналисты сообщили, что в результате проникновения боевиков ХАМАС в Сдерот есть первые жертвы среди гражданского населения. Пока нет информации о точном количестве вооруженных террористов, проникших в Сдерот, однако боевые действия в городе продолжаются.

В Сдероте есть первые жертвы среди гражданских / Видео Эмануэля Фабиана из соцсети Х

В сети также появились кадры, где видно, как боевики ХАМАС обстреливают гражданских в автомобилях. К тому же, Израиль потерял контроль над одной из своих баз на границе с Газой в контрольно-пропускном пункте "Эрез".

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Также стало известно, что боевики ХАМАС взяли под контроль полицейский участок в Сдероте. Кроме того, еще несколько человек получили ранения при перестрелке.

В конце концов, министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил чрезвычайную ситуацию в радиусе 80 километров от Сектора Газы. В частности, "особая ситуация" позволяет командованию тыла военных ограничивать скопления людей и закрывать районы.

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