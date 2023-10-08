Обострение конфликта между Палестиной и Израилем продолжается. Стало известно, что в боях с ХАМАС погиб полковник и командир бригады Армии Израиля.

Так, погиб полковник и командир израильской бригады Нахаль Джонатан Стейнберг. Об этом сообщили Вооруженные Силы Израиля, информирует 24 Канал.

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Погиб командир бригады Армии Израиля

Как стало известно, в столкновении с террористами ХАМАС возле Керем-Шалома был убит командир бригады "Нахаль" полковник Джонат Стейнберг.

Он погиб во время перестрелки с боевиками. Стейнберг ехал к месту, где продолжаются бои, вместе с подчиненными.

Стейнбергу было 42 года и он был родом из южного города Шомрия.



Погиб Джонатан Стейнберг / фото Силы обороны Израиля

ХАМАС взял в плен десятки военных Израиля

Напомним, ранее в террористической организации ХАМАС заявляли, что взяли в плен 35 израильских военнослужащих. Среди них может быть женщина-военнослужащая, а также генерал.

Сообщалось, что террористы могли взять в плен израильского генерала Нимрода Алони. Он жил в приграничной территории рядом с Сектором Газа.