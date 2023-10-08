В боях с ХАМАС погиб полковник и командир бригады Армии Израиля
Обострение конфликта между Палестиной и Израилем продолжается. Стало известно, что в боях с ХАМАС погиб полковник и командир бригады Армии Израиля.
Так, погиб полковник и командир израильской бригады Нахаль Джонатан Стейнберг. Об этом сообщили Вооруженные Силы Израиля, информирует 24 Канал.
Обратите внимание В Израиле удалось разыскать украинца, пропавшего на юге страны
Погиб командир бригады Армии Израиля
Как стало известно, в столкновении с террористами ХАМАС возле Керем-Шалома был убит командир бригады "Нахаль" полковник Джонат Стейнберг.
Он погиб во время перестрелки с боевиками. Стейнберг ехал к месту, где продолжаются бои, вместе с подчиненными.
Стейнбергу было 42 года и он был родом из южного города Шомрия.
Погиб Джонатан Стейнберг / фото Силы обороны Израиля
ХАМАС взял в плен десятки военных Израиля
Напомним, ранее в террористической организации ХАМАС заявляли, что взяли в плен 35 израильских военнослужащих. Среди них может быть женщина-военнослужащая, а также генерал.
Сообщалось, что террористы могли взять в плен израильского генерала Нимрода Алони. Он жил в приграничной территории рядом с Сектором Газа.