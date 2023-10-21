В ответ на пуски ракет Израиль атаковал военные комплексы Хезболлы
21 октября 2023, 08:31Читати новину українською
Источник:ЦАХАЛ
Армия обороны Израиля нанесла авиационные удары по ракетным установкам ливанской группировки Хезболла.
О новых ударах сообщила армия Израиля утром 21 октября.
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За последние несколько часов в ответ на ракетные пуски и противотанковые ракеты, выпущенные Израилем, самолеты ЦАХАЛ нанесли удары по террористическим объектам "Хезболлы",
– говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Также сообщают, что среди объектов, по которым наносились удары, были военные комплексы, используемые в оперативных и террористических целях, а также пусковые установки противотанковых ракет, расположенных вдоль границы и направленных в сторону Израиля.
Что происходит в Израиле
- Армия Израиля готовится к операции на территории сектора Газа. На фоне этого правительства США и Европы оказывают давление на Израиль, чтобы заставить его отложить наземную операцию, чтобы выиграть время для секретных переговоров.
- 20 октября в армии Израиля заявили о подготовке к следующему этапу войны.