Израильские военные заявили, что бомбили дома лидеров ХАМАС. Говорится, в частности, о заместителе председателя политбюро боевиков – Халиле аль-Хайи.

Военные Израиля отметили, что его дом атаковал истребитель. Там отметили, что здание служило террористической инфраструктурой.

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Ранее 15 мая израильские военные нанесли удар по группе боевиков ХАМАС, которые планировали осуществить запуск беспилотника со взрывчаткой.

Армия обороны Израиля атаковала и дома других лидеров ХАМАС – Тисара Мабашира в Хан-Юнисе, а также Ази Тама – в Дейр-эль-балах.

Удар по дому Халиля аль-Хайи: смотрите видео

לפני זמן קצר, מטוס קרב תקף את ביתו של חליל אלחיה, סגן יושב ראש הלשכה המדינית של ארגון הטרור חמאס ששימש כתשתית טרור pic.twitter.com/6GlSYurHVi — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 15, 2021

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