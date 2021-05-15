Израиль бомбил дома лидеров ХАМАС: видео
Израильские военные заявили, что бомбили дома лидеров ХАМАС. Говорится, в частности, о заместителе председателя политбюро боевиков – Халиле аль-Хайи.
Источник:Армия обороны Израиля
Военные Израиля отметили, что его дом атаковал истребитель. Там отметили, что здание служило террористической инфраструктурой.
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Ранее 15 мая израильские военные нанесли удар по группе боевиков ХАМАС, которые планировали осуществить запуск беспилотника со взрывчаткой.
Армия обороны Израиля атаковала и дома других лидеров ХАМАС – Тисара Мабашира в Хан-Юнисе, а также Ази Тама – в Дейр-эль-балах.
Удар по дому Халиля аль-Хайи: смотрите видео
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