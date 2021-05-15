Ізраїльські військові заявили, що бомбардували будинок лідерів ХАМАС. Мовиться, зокрема, про заступника голови політбюро бойовиків – Халіля аль-Хайі.

Військові Ізраїля зазначили, що його будинок атакував винищувач. Там наголосили, що будівля слугувала терористичною інфраструктурою.

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Аль-Хайі живе у таборі біженців у Секторі Гази. Наразі невідомо, чи перебував він вдома під час удару. Немає й інформації про жертв.

Зверніть увагу! Будинок Аль-Хайі вже зазнавав бомбардували у 2014 році. Тоді у результаті удару загинув його син.

Раніше 15 травня ізраїльські військові завдали удару по групі бойовиків ХАМАС, які планували здійснити запуск безпілотника з вибухівкою.

Армія оборони Ізраїля атакувала й будинки інших лідерів ХАМАС – Тісара Мабашіра у Хан-Юнісі, а також Азі Тама – у Дейр-ель-балах.

Удар по будинку Халіля аль-Хайі: дивіться відео

לפני זמן קצר, מטוס קרב תקף את ביתו של חליל אלחיה, סגן יושב ראש הלשכה המדינית של ארגון הטרור חמאס ששימש כתשתית טרור pic.twitter.com/6GlSYurHVi — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 15, 2021

Що відомо про ХАМАС

Джерело: "Вікіпедія"

Це палестинський ісламський рух, який не визнає права Ізраїлю на існування. З 2007 року ХАМАС утримує владу у Секторі Гази.

Рух визнаний терористичною організацією Ізраїлем, Канадою, США і Японією, а також є забороненим в Йорданії та Єгипті.

Водночас в Австралії та Великій Британії терористичним визнають тільки військове крило ХАМАС.

У грудні 2014 Європейський суд юстиції ухвалив рішення про виключення ХАМАС зі списку терористичних організацій.

Зверніть увагу! Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною триває вже понад 50 років. Ситуація загострилася у травні 2021 року. Більше про це – за посиланням.