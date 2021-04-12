При президентстве Барака Обамы достигли договоренностей, при которых международное сообщество смогло контролировать процесс ядерной программы Ирана. После прихода Дональда Трампа ее полностью сорвали, серьезную роль в этом сыграл Израиль.

В то же время ситуация между Израилем и Ираном стала более напряженной из-за инцидента на ядерном объекте. Об этом рассказал главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах.

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Он объяснил, что после инаугурации Джо Байдена именно Иран приглашает США вернуться в сделку. Фараджаллах отметил, что Евросоюз соответствующую инициативу также поддерживает, однако в Израиле открыто против ядерной программы Ирана.

Для американской дипломатии, по мнению главного редактора портала "Украина по-арабски", инцидент в Иране – это шанс подумать о том, что лучшим вариантом будет вернуться к ядерным договоренностям за 2015 год и тогда мировое общество будет иметь законный шанс контролировать программу.

Если Вашингтон пропустит этот шанс, тогда у Белого дома будут серьезные проблемы перед своими оппонентами. Израиль может пытаться уговорить американцев не возвращаться в ядерную сделку,

– сказал Фараджаллах.

Что известно о ядерной сделке Ирана и США? В 2015 году Иран, Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция согласовали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), в котором говорилось об отмене санкций в отношении Ирана. Тегеран взял на себя ряд обязательств в атомной сфере. Однако в 2018 году из СВПД вышли США. Впоследствии Иран объявил о сокращении своих обязательств в рамках ядерной сделки. В феврале 2021 года в Иране заявили, что готовы к переговорам по ядерной сделке при условии отмены санкций США.

Вероятность причастности к атаке в Иране Израиля

Журналист предположил, что официальное заявление от Израиля по инциденту на ядерном объекте в Иране нужно подождать несколько дней.

Справка. 11 апреля на ядерном объекте в Иране произошел сбой в системе распределения энергии . Власти Ирана заявили, что это был террористический акт. Впоследствии появилась информация, что к аварии может быть причастна разведка Израиля "Моссад".

"Обычно Израиль не признает ничего, они сначала убеждаются, что операция действительно прошла успешно", – сказал Мохаммад Фараджаллах. Он добавил, что Израиль никогда не берет на себя ответственность за операции, чтобы с ними нельзя было официально судиться.

Мохаммад Фараджаллах о ситуации вокруг аварии в Иране: смотрите видео