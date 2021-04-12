За президентства Барака Обами досягнули домовленостей, в якому міжнародна спільнота змогла контролювати процес ядерної програми Ірану. Після приходу Дональда Трампа її повністю зірвали, серйозну роль в цьому відіграв Ізраїль.

Водночас ситуація між Ізраїлем та Іраном стала більш напруженою через інцидент на ядерному об'єкті. Про це розповів головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах.

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Він пояснив, що після інавгурації Джо Байдена саме Іран запрошує США повернутись в угоду. Фараджаллах зазначив, що Євросоюз відповідну ініціативу також підтримує, однак в Ізраїлі відкрито проти ядерної програми Ірану.

Для американської дипломатії, на думку головного редактора порталу "Україна по-арабськи", інцидент в Ірані – це шанс подумати про те, що кращим варіантом буде повернутись до ядерних домовленостей за 2015 рік і тоді світове суспільство матиме законний шанс контролювати програму.

Якщо Вашингтон пропустить цей шанс, тоді у Білого дому будуть серйозні проблеми перед своїми опонентами. Ізраїль може намагатись вмовити американців не повертатись в ядерну угоду,

– сказав Фараджаллах.

Що відомо про ядерну угоду Ірану та США? У 2015 році Іран, Велика Британія, Німеччина, Китай, Росія, США та Франція погодили Спільний всеосяжний план дій (СВПД), в якому мовилося про скасування санкцій щодо Ірану.



Тегеран взяв на себе низку зобов'язань в атомній сфері. Проте у 2018 році з СВПД вийшли США. Згодом Іран оголосив про скорочення своїх зобов'язань у межах ядерної угоди.



У лютому 2021 року в Ірані заявили, що готові до переговорів щодо ядерної угоди за умови скасування санкцій США.

Ймовірність причетності до атаки в Ірані Ізраїлю

Журналіст припустив, що офіційну заяву від Ізраїлю щодо інциденту на ядерному об'єкті в Ірані потрібно почекати декілька днів.

Довідка. 11 квітня на ядерному об'єкті в Ірані стався збій у системі розподілу енергії. Влада Ірану заявила, що це був терористичний акт. Згодом з'явилась інформація, що до аварії може бути причетна розвідка Ізраїлю "Моссад".

"Зазвичай Ізраїль одразу не визнає нічого, вони спочатку переконуються, що операція дійсно пройшла успішно", – сказав Мохаммад Фараджаллах. Він додав, що Ізраїль ніколи не бере на себе відповідальність за операції, щоб з ними не можна було офіційно судитись.

Мохаммад Фараджаллах про ситуацію довкола аварії в Ірані: дивіться відео