"Возможная атака уже вскоре": Израиль перевел армию в повышенную боевую готовность, – WSJ

Израильскую армию перевели в повышенную боевую готовность. Такое решение приняли на фоне опасений, что Иран и ливанская группировка "Хезболла" нанесут удары.

Об этом пишет американская газета со ссылкой на источник. Отмечает, что Израиль заметил подготовку к атакам.

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Возможная атака на Израиль

Израиль перевел свою армию в боевую готовность. Соответствующее решение принято на фоне опасений, что Иран и "Хезболла" ударят по израильской территории.

Издание отмечает, что Израиль заметил подготовку к атакам. Однако, будет ли нанесен удар, по-прежнему, – неизвестно.

Кстати, на сайте Белого дома 12 августа обнародовали совместное заявление США, Великобритании, Франции, Германии и Италии по Ближнему Востоку.

Мы выразили нашу поддержку защиты Израиля от иранской агрессии и от нападений поддерживаемых Ираном террористических групп. Мы призвали Иран отказаться от своих угроз относительно военного нападения на Израиль и обсудили серьезные последствия для региональной безопасности, если такое нападение произойдет,

– говорится в заявлении.

Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что атака на Израиль якобы может произойти в течение 24 часов.