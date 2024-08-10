ЦАХАЛ ликвидировал еще одного командира ХАМАС в Ливане, причастного к обстрелам Израиля

Армия обороны Израиля 9 августа сообщила о еще ликвидации командира ХАМАС в Ливане. Говорится о старшем командире Самере Махмуде аль-Хадже.

Этот палестинский террорист был причастен к обстрелам Израиля. Кроме того, он совершил много преступлений в отношении еврейского населения.

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Что известно о ликвидации командира ХАМАС

В Армии обороны Израиля рассказали, что Самера Махмуда аль-Хаджа ликвидировали авиаударом по району Сидона в Ливане. Этот район расположен в 60 километрах от израильско-ливанской границы.

Представители ЦАХАЛ отметили, что командир ХАМАС отвечал за подготовку террористических атак и запуск ракет из Ливана в сторону израильской территории. Кроме того, Самер служил командиром сил ХАМАС в лагере Айн аль-Хильва вблизи Сидона. Сообщается, что он связан с вербовкой и подготовкой лиц, причастных к террористической деятельности, направленной на нападение на Израиль.

Также в ЦАХАЛ отметили, что самолеты Армии обороны Израиля нанесли удар по ракетной установке "Хезболлы" в регионе Хамаам на юге Ливана. Этот удар был частью более широкой операции, которая включала атаки на террористическую инфраструктуру в районах Айта аш-Шаб, Мехабиб, Маркаба и Кфаркела.

Эскалация произошла после инцидента в пятницу, когда боевики "Хезболлы" запустили ракеты на израильскую территорию. В ответ артиллерия ЦАХАЛ нанесла ответный удар по ливанскому району Майс-аль-Джабаль.

К слову, ранее ЦАХАЛ сообщал о ликвидации министра экономики ХАМАС в Секторе Газа Абеда Аль-Зери. Этот палестинец препятствовал доставке гуманитарной помощи мирным жителям Газы.