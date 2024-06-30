Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, объяснив, что Тель-Авив сейчас стоит перед выбором. Так, собственные системы ПВО более эффективны для Израиля, однако есть нюанс.

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Почему Израиль решил избавиться от Patriot

А именно – личный состав, который является ограниченным. То есть Израиль не может использовать одновременно и Patriot, и "Пращу Давида".

Надо что-то выбирать и именно сейчас происходит этот процесс. Кое-что уже сняли с вооружения,

– сказал Шарп.

По Patriot есть ряд аспектов, которые стимулируют Тель-Авив снять их с вооружения:

для эффективности эти системы надо модернизировать, а это дополнительные расходы для Израиля;

трудности с закупкой противоракет для Patriot.

Несмотря на то, что Израиль начал снимать Patriot с вооружения, это не означает, что их все передадут. Вероятно, Тель-Авив оставит часть на "черный день".

"В целом тенденция такова, что Израиль однозначно избавляется от Patriot и со временем будет готов передать их. Кому они нужны – не секрет. Как это все будет происходить – интересный вопрос", – заметил Шарп.

Что известно о вероятной передаче

В Financial Times появилась информация, что США ведут переговоры с Израилем и Украиной относительно передачи Киеву до 8 систем Patriot. Сейчас соглашение еще не утверждено. Оно будет предусматривать отправку систем из Израиля в США, а затем в Украину. Впрочем, нам могут поступить не все системы.

Отмечается, что Киев также проводил прямые переговоры с Тель-Авивом, но последний отклонял просьбу нашего государства в средствах противовоздушной обороны.