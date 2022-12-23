Иран идет на военно-техническое сотрудничество с Россией не ради денег. Главный интерес Тегерана в получении ядерных и ракетных технологий от Москвы. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Юрий Фёдоров.

Читайте также Запад укротит Иран, поэтому он сильно не поможет России, – политолог

Что может быть "красной линией" для Иерусалима

Так, как только Иран перейдет "красную линию" в ядерной программе, тогда Израиль, вероятно, нанесет авиационный и ракетный удар по иранским ядерным центрам. Этой "красной линией" может быть, например, появление у Тегерана достаточного количества высокообогащенного урана или вооруженного плутония для создания хотя бы одного ядерного боеприпаса.

Военный эксперт отметил, что у Иерусалима нет другого выхода, поскольку Тегеран до сих пор официально не отказался от лозунга по уничтожению Израиля. Там прекрасно понимают, как только Иран получит ядерное оружие, то приступит к реализации программы по уничтожению Израиля.

Поэтому Израиль нанесет удар первым по иранским ядерным центрам, где производится или планируется производить ядерное оружие и боеприпасы. В этом сомнений нет. Но тот факт, что Россия помогает Ирану в производстве ядерного оружия заставляет Израиль пересматривать свои отношения с Россией,

– рассказал Федоров.

По его словам, лучшим результатом пересмотра отношений Иерусалима с Кремлем было бы оказание нашему государству помощи от Израиля. Например, поставки вооружения, которое помогало бы Украине уничтожать иранские дроны.

Федоров предположил, что Израиль может ударить по Ирану из-за помощи России: смотрите видео

США могут позволить Израилю ударить по Ирану

В Соединенных Штатах ранее заявляли, что будут делать все, чтобы Иран перестал поставлять оружие России. Политолог Тарас Загородний рассказал, что эти меры могут быть очень жесткими – вплоть до удара по ядерной программе Тегерана.

По его словам, Израиль уже около 20 лет просит американцев дать разрешение уничтожить ядерную программу Ирана. К такой операции могли бы присоединиться и США.

Иран в свое время не выходил за рамки того, что Запад считал приемлемыми рисками. Экспорт дронов-"мопедов" и баллистических ракет подпадает под "красные линии", пересечение которых может иметь последствия для Ирана. В частности, посредством применения оружия против него,

– отметил Загородний.

Он подчеркнул, что политика Запада состоит в том, что у них нет морального права атаковать страну, пока та не перешла через "красные линии". Ведь в противном случае они будут мало чем отличаться от авторитарных режимов, которые часто нападали на соседние страны.