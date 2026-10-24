"Сносит целый квартал, где жили убийцы": Израиль начал масштабную операцию в Хевроне

Армия Израиля развернула масштабную операцию в Хевроне после нападения со смертельным исходом на двух военнослужащих. Власти страны готовятся к сносу целого квартала, где проживали нападавшие.

К проведению рейда были привлечены подразделения ЦАХАЛ, служба внутренней безопасности "Шин-Бет", пограничная полиция и гражданская администрация, пишет The Times of Israel.

Что известно об операции в Хервоне?

Силовики ищут оружие и инфраструктуру боевиков, а также допрашивают десятки подозреваемых. В военном командовании отметили, что операция продлится несколько дней.

Палестинским жителям районов, где работают силовики, разрешили выехать через три определенных пункта после прохождения допроса и проверки. В то же время израильские военные существенно ограничили передвижение в Хевроне и прилегающих населенных пунктах.

В пятницу двое нападавших застрелили израильских военных на блокпосту на выезде из Хеврона. После этого армия обмерила дома подозреваемых перед возможным сносом.

Также военные начали сносить постройки вблизи места нападения, которые, по заявлению ЦАХАЛа, могли представлять угрозу безопасности.

Израильские военные приказывают палестинцам покинуть свои дома перед их сносом: смотрите видео

Справка: Хеврон – город на Западном берегу реки Иордан.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отдал приказ подготовить снос всего квартала, где проживали нападавшие. Чиновник также сообщил о подготовке к полной изоляции Западного берега на период проведения национальных выборов в Израиле.

Усиление мер безопасности подтвердил и министр финансов Бецалель Смотрич. Он объяснил снос зданий необходимостью сдерживать новые нападения.