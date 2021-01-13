Военные самолеты Израиля совершили интенсивные авиаудары на востоке Сирии. Эта атака стала самой смертоносной с июня 2018 года.

Атака произошла в ночь на среду, 13 января. Военные Израиля нанесли по меньшей мере 18 авиаударов, об этом сообщает издание Daily Sabah.

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Все это произошло вблизи городов Дейр-эз-Зор, Эль-Меяди и Абу-Кемаль. Отметим, что они расположены вдоль границы с Ираком.

По информации сирийских наблюдателей, авиаудары унесли жизни 57 человек. Известно, что 14 из них были бойцами сирийской правительственной армии, а 27 – боевиками проиранским подразделений.

В американской разведке сообщили изданию AP, что авиаудары нанесли, используя разведывательные данные, предоставленные США. Целью стали склады в Сирии, где хранят оружие, поставленное Ираном.

Справка. Это – не первая атака Израиля в 2021 году Вечером 6 января армия Израиля атаковала с воздуха сирийский город Дамаск. Сирийская противовоздушная оборона ответила на нападение.