Израиль нанес мощные авиаудары по Сирии: много жертв – фото, видео
Военные самолеты Израиля совершили интенсивные авиаудары на востоке Сирии. Эта атака стала самой смертоносной с июня 2018 года.
Атака произошла в ночь на среду, 13 января. Военные Израиля нанесли по меньшей мере 18 авиаударов, об этом сообщает издание Daily Sabah.
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Все это произошло вблизи городов Дейр-эз-Зор, Эль-Меяди и Абу-Кемаль. Отметим, что они расположены вдоль границы с Ираком.
По информации сирийских наблюдателей, авиаудары унесли жизни 57 человек. Известно, что 14 из них были бойцами сирийской правительственной армии, а 27 – боевиками проиранским подразделений.
В американской разведке сообщили изданию AP, что авиаудары нанесли, используя разведывательные данные, предоставленные США. Целью стали склады в Сирии, где хранят оружие, поставленное Ираном.
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