Військові літаки Ізраїлю здійснили інтенсивні авіаудари на сході Сирії. Ця атака стала найбільш смертоносною з червня 2018 року.

Атака відбулася в ніч на середу, 13 січня. Військові Ізраїлю завдали щонайменше 18 авіаударів, про це повідомляє видання Daily Sabah.

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Все це відбулося поблизу міст Дейр-ез-Зор, Ель-Меяді та Абу-Кемаль. Зазначимо, що вони розташовані уздовж кордону з Іраком.

За інформацією сирійських спостерігачів, авіаудари забрали життя 57 людей. Відомо, що 14 з них були бійцями сирійської урядової армії, а 27 – бойовиками проіранських підрозділів.

У американській розвідці повідомили виданню AP, що авіаудари нанесли, використовуючи розвідувальні дані, надані США. Ціллю стали склади у Сирії, де зберігають зброю, поставлену Іраном.

Довідка. Це – не перша атака Ізраїлю у 2021 році Ввечері 6 січня армія Ізраїлю атакувала з повітря сирійське місто Дамаск. Сирійська протиповітряна оборона відповіла на напад.