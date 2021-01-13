Ізраїль наніс потужні авіаудари по Сирії: багато жертв – фото, відео
Військові літаки Ізраїлю здійснили інтенсивні авіаудари на сході Сирії. Ця атака стала найбільш смертоносною з червня 2018 року.
Атака відбулася в ніч на середу, 13 січня. Військові Ізраїлю завдали щонайменше 18 авіаударів, про це повідомляє видання Daily Sabah.
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Все це відбулося поблизу міст Дейр-ез-Зор, Ель-Меяді та Абу-Кемаль. Зазначимо, що вони розташовані уздовж кордону з Іраком.
За інформацією сирійських спостерігачів, авіаудари забрали життя 57 людей. Відомо, що 14 з них були бійцями сирійської урядової армії, а 27 – бойовиками проіранських підрозділів.
У американській розвідці повідомили виданню AP, що авіаудари нанесли, використовуючи розвідувальні дані, надані США. Ціллю стали склади у Сирії, де зберігають зброю, поставлену Іраном.
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