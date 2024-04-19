Об этом сообщает ABC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.

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Иранские информагентство Fars сообщило, что взрыв был слышен в аэропорту иранского города Исафахан.

В провинции Исфахан расположено несколько иранских ядерных объектов, в частности Натанз, центр иранской программы по обогащению урана.

В нескольких районах Ирана работали системы ПВО.

"Иранская противовоздушная оборона была активирована в небе нескольких провинций страны", – говорится в сообщении государственного агентства IRNA.